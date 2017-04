Piscis - Lunes 24 de abril 2017: Caminas seguro hacia tus metas

Estás en una de las etapas más hermosas del año, particularmente en el plano sentimental donde lo que pensaste era simplemente una ilusión se convierte en un hecho, una realidad en la que todo es posible, aún lo más difícil e inaccesible. Sin embargo, no te extralimites queriendo hacer más de lo que puedes. Es indispensable seguir un ritmo constante, pero no exagerado. Antes de dar por terminado un negocio poco exitoso discute sinceramente con tus socios y compañeros en esa aventura económica y no tomes decisiones unilateralmente pues podrías comprometer tus asuntos financieros futuros. En el área del amor habrá un momento de espera, no te lances a lo desconocido, podrías errar.



Amor

Hoy lunes la Luna está en Aries y los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Durante este ciclo astral debes ser muy cuidadoso. Ten cuidado no prometas demasiado para no comprometerte sentimentalmente durante este ciclo que estarás atravesando en el mes de mayo que ya prácticamente está a las puertas.

Salud

La energía de la Luna en el elemento fuego contribuye a que te sientas muy activo. Hay algunas personas que están tratando de causarte problemas y no debes prestarles atención porque tu salud vale más que cualquier tipo de discusión o pelea.

Trabajo

A partir de hoy lunes vas a descubrir nuevas formas de incrementar tu productividad y resolver todos esos problemas laborales que te agobiaron tanto, pero que ahora los ves con una óptica diferente con una gran claridad mental y buena disposición.

Dinero y fortuna

Este nuevo ciclo económico te permitirá salir felizmente de situaciones difíciles, pero aún no ha llegado ese buen momento que esperas y que será mejor de lo que pensabas. Con el tránsito de la Luna en Aries y la energía directa de tu regente Neptuno estarás muy inspirado para hacer buenos negocios.