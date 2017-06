Piscis – Lunes 19 de junio 2017: Tu vida amorosa se transforma

Este lunes debes ser muy prudente, pisciano, recuerda que tienes a tu regente, el planeta Neptuno, retrógrado y la Luna en tránsito desde el elemento fuego hacia tierra lo cual tiende a volverte fogoso, impulsivo, con la lengua fuera de control. No confíes tus intimidades a ese tipo de gente que se te acerca, no tienen mucha inteligencia, son superficiales y poco sensibles. Lo que buscas no está fuera de ti sino a tu lado mismo. Tal vez estás dejando de hacer las cosas que una vez acercaron a esa persona al nido y ahora simplemente las estás descuidando.

Amor

La Luna está en Aries desplazándose hacia Tauro. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Mantén una actitud alerta y cuidadosa a partir de ahora porque estás muy susceptible a los comentarios ajenos y si te vienen con un chisme de tu pareja podrías ser víctima del engaño de gente envidiosa. No causes tú los problemas.



Salud

Estás en un ciclo en que debes extremar tus precauciones para no cargar tu mente con cargas ajenas. Las gestiones que no puedas resolver déjalas como están y concéntrate más en todos tus asuntos prácticos.

Trabajo

Es probable que surjan algunos cambios que te alarmen o inquieten relacionados con tu trabajo. No te dejes llevar por ideas negativas y actúa con tranquilidad y sensatez porque no resolverías nada lamentándote.

Dinero y fortuna

Atiende conscientemente tu voz interior y sigue tus corazonadas sobre todo cuando se trate de dinero y la forma en que lo inviertes y gastas. Una acción precipitada podría ser un error ahora que tienes a Neptuno retrógrado en tu signo.