Piscis - Lunes 13 de noviembre 2017: Es el tiempo de los errores subsanados

Noticiero astrológico: La Luna se está moviendo al signo de Libra. Tus ideas fluirán muy bien y lograrás éxito en las gestiones paralizadas, y en cuestiones amorosas, tendrás de tu parte la elocuencia para convencer a esa persona amada de algo que les tenía medio distanciados. Entenderás mejor lo que debes hacer para tener un fin de año estupendo dentro de algunas semanas por lo que es recomendable te vayas preparando desde ahora para esperar un 2018 de una manera diferente y divertida, pisciano.

Amor

La Luna se mueve al signo de Libra mientras los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Avanzarás con paso seguro en lo que te propongas realizar en tu vida amorosa y no habrá obstáculos insalvables para ti. No te dejes intimidar por nada que sea negativo pues este día cuentas con una gran energía planetaria a tu favor y debes aprovecharla al máximo.



publicidad

Salud

Las posiciones astrales de hoy son propicias para ayudarte a mejorar de condiciones asociadas con el asma, bronquitis o alergia. Procura comprar o conseguir un purificador de aire y efectuar alguna limpieza profunda en el hogar.

Trabajo

Estarás emprendiendo proyectos laborales distintos creando cosas sugestivas en tu trabajo. Tus preocupaciones del pasado quedarán resueltas de una forma admirable. Estás saltando hacia adelante de una manera espectacular.

Dinero y fortuna

Dispondrás de los recursos que necesitas para comprar lo que has estado deseando tener para esta próxima temporada festiva. Sin embargo, puedes caer en la trampa del facilismo. No te enredes sobrecargando tus tarjetas de crédito, no te conviene.