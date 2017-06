Piscis – Lunes 12 de junio 2017: Un momento feliz en tu escenario sentimental

Hoy lunes muchos asuntos embarazosos empiezan a encontrar soluciones y en estos días del segundo semestre del año 2017 recibes gratificaciones y promesas, soluciones concretas a problemas que desde hace tiempo te han estado afectando. Ábrete a nuevos contactos y recibirás dinero. En cuestiones sentimentales se vaticina una reconciliación o un arreglo amoroso con alguien que te ayudará nuevamente a poner la chispa de la pasión en tu vida.

Amor

La Luna está terminando su tránsito por Capricornio desplazándose hacia Acuario al comenzar esta semana. Los planetas Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Pronto recuperarás el terreno que perdiste y lo que deseabas va a convertirse en hermosa realidad, inclusive junto a quien menos pensabas ibas a vivir.



Salud

Este día se presenta con un tono intenso dentro de tu vida pues son muchas las cosas que quieres hacer y te parece que el tiempo no te alcanza lo cual tiende a crear estados de ansiedad que pueden repercutir en tu sistema digestivo.

Trabajo

Orienta tus energías hacia las actividades que sean de tu agrado y así el tiempo que pases en tu trabajo será confortante y rejuvenecedor en lugar de convertirse en una responsabilidad que te inquiete o incomode.

Dinero y fortuna

Has aprendido de las lecciones económicas pasadas y cuando ahora te llegue ese dinero que esperas no corras a gastarlo. No es bueno despilfarrar. Hay agradables noticias dentro de las finanzas y tu sector del dinero, pero debes asimilarlas para sacarles fruto y aprovecharlas íntegramente.