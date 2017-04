Piscis – Lunes 1 de mayo del 2017: Tiempo de precauciones

Un talento que posees y no has explotado te permitirá sacarle el mejor provecho a tu vida y ocupar tus horas de descanso en una afición o “hobby” que te dará dinero. Una persona amiga se acercará a tu lado para ofrecerte un negocio muy bueno. Durante este mes de mayo concurren varios factores en tu horóscopo capricorniano que te harán reconsiderar la actitud que has venido asumiendo cuando te has enterado de cuestiones que no son de tu agrado. Reconocerás tus errores y limitaciones, pero al mismo tiempo sabrás cómo debes enfocar tu atención para no perderla llenándote la cabeza con historias que no son ciertas. Foto: Shutterstock | Univision

