Piscis – Jueves 8 de junio 2017: Un adversario inesperado

Tus sentimientos amorosos son intensos y te hacen ver tu vida íntima con un tono muy emocional. Cuida tus reacciones los impulsos celosos. Podrías causar conflictos sentimentales si no te proyectas con delicadeza y sospechas de todo, y de todos. Este jueves ve tomando medidas desde ahora para que puedas aprovechar mejor tu jornada de trabajo y no tengas que llevarte nada a tu casa el próximo fin de semana. Debes terminarlo todo a tiempo. Si no puedes, es señal que o bien tienes exceso de responsabilidades o hay algo que no funciona, pero tu descanso debe ser respetado al máximo. Todo se encamina positivamente y llegas al corazón de esa persona.

Amor

La Luna está en Sagitario, a pocas horas del plenilunio -la Luna de fresa- y del tránsito directo de Júpiter. Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Saldrás airosamente de una cuestión difícil y encontrarás las palabras adecuadas para recuperar el terreno perdido. Una persona amiga te servirá de puente o enlace para ponerte en contacto con alguien que te interesa mucho sentimentalmente y con quien hubo un problema en días pasados.



Salud

Puedes estar padeciendo de dolores de cabeza por tu insistencia en seguir un camino erróneo. Una actitud deportiva ante los problemas te ayudará mucho y se revertirá positivamente en diferentes sectores de tu salud. Toma las cosas más a la ligera.

Trabajo

Debes ser prudente y no exagerar sobre todo a la hora de comentar tus éxitos con compañeros de trabajo que no son sinceros y podrían envolverte en un chisme, murmuración o envidia.

Dinero y fortuna

Este período que ahora se inicia trae consigo frutos concretos para ti en materia económica. Ciertamente, deberás hacer ajustes y apretarte el cinturón para no incurrir en gastos innecesarios, pero con ese ciclo de ahorro lograrás mucho.

