Piscis – Jueves 7 de diciembre 2017: Ocurre algo sorprendente, pero hermoso

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Leo y acaba de ocurrir una cuadratura del planeta Marte. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados.

Has estado demasiado ocupado en tus asuntos y descuidado a quienes te aprecian y quieren. Ponte en contacto con esas gentes lindas de tu vida porque en este ciclo planetario necesitas ese impulso cálido que brinda una legítima amistad. Hay cambios en tu entorno laboral que serán beneficiosos para ti y que prometen un aumento de dinero y mayor prestigio dentro de tu empresa. Estos deben ser días de evaluación personal para subsanar errores cometidos en el pasado y prepararte para un nuevo año 2018 cargado de buenas energías.



Amor

¡Atención, pisciano! Surgen sorpresas agradables, pero que te impulsan a la acción inmediata en tu horóscopo. Una fuente de energía interna te motivará a tomar una decisión que te pondrá finalmente frente a una situación definitiva para ti: o tú o la otra persona. Lo cierto es que el fin de año te sorprenderá en muy grata compañía.

Salud

Mantén un clima de armonía y limpieza en el hogar puesto que tu signo está dependiendo directamente de los factores externos. En la medida que tengas todo limpio, organizado y en su sitio te sentirás menos ansioso y con menos estrés lo cual es básico para mantener una buena salud.

Trabajo

Tendrás un gran cúmulo de trabajo en estos días por tanto planifica bien tu tiempo para que no te tome la noche sin haber resuelto todo lo que tenías en mente. No procrastines, o sea, no dejes todo para última hora.

Dinero y fortuna

Recuerda que debido al tránsito retrógrado de Mercurio surgen retrasos, pero no olvides que son temporales, así que no te agobies si te falta algún dinero en el momento preciso o te sientes urgido a pagar algo y no encuentras cómo, los recursos aparecerán en su momento, pisciano.

Es un buen día para mostrar tus sentimientos