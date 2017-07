Piscis – Jueves 6 de julio 2017: Emprenderás nuevos caminos

Debido al tránsito de Neptuno, tu regente, en movimiento retrógrado te sientes algo inquieto, pisciano. Hay una onda nebulosa a tu alrededor y no debes dejarte llevar por apariencias ni impulsos emocionales. Felizmente tu signo pisciano es altamente empático y gracias a esa capacidad podrás solucionar de forma efectiva las diferentes situaciones que surjan en este fin de semana. Tu intuición y capacidad de discernimiento te ayudará mucho a la hora de tomar una importante resolución de tipo sentimental. No te dejes llevar por la impaciencia, que es una mala consejera.

Amor

Hoy jueves la Luna sigue desplazándose por Sagitario y comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Leo. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Debido a ciertas influencias planetarias en tu entorno puedes actuar de una forma algo desordenada o confusa en cuestiones sentimentales complicándote la vida innecesariamente. No des crédito a una murmuración asociada con alguien que es importante para ti. Guíate por tus sentimientos y tendrás éxito.



Salud

Hay una vibración cósmica que acentúa las cualidades benéficas de tu signo. Goza la vida que se manifiesta en la buena salud que disfrutas y aprovecha tu tiempo libre para vivir en contacto más íntimo y revitalizador con la naturaleza.

Trabajo

Te invaden sentimientos de camaradería hacia tus compañeros de trabajo. Exprésalos y no te arrepentirás. Tu simpatía te ayudará a sentirte mucho mejor en el lugar donde te desempeñas y con tu actitud ganarás amigos y cooperación.

Dinero y fortuna

No arriesgues dinero en apuestas y si lo haces deberás tener la prudencia de retirarte a tiempo y no caer en la tentación de seguir hasta el final porque no te conviene. El azar está bien auspiciado, pero no ciento por ciento en este día pues aún tu regente, Neptuno, está retrógrado.



