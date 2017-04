Piscis – Jueves 6 de abril 2017: No te dejes llevar por actitudes intolerantes

Algunas personas querrán manipularte, no lo permitas.

Este jueves continúa la buena influencia de la Luna en el elemento aire y al mismo tiempo se combina con otros aspectos interesantes dentro de tu horóscopo. ¿Recomendaciones? No es momento de sacar a relucir nada del pasado que pueda haber causado problemas entre tú y otra persona muy querida. Tal vez te sientas algo inseguro o ansioso. Sonríe al amor, y éste, a su vez, te sonreirá a ti. La energía procedente de tu regente, Neptuno, directo, te inspira y ayuda a estabilizarte emocionalmente, así que atento, no te vuelvas impetuoso, intolerante o inflexible, pues no te conviene en nada.

Amor

La Luna se encuentra transitando por el signo de Leo moviéndose hacia Virgo, que es tu opuesto. Los planetas Venus y Júpiter continúan retrógrados, y comienza el tránsito retrógrado de Saturno. Los demás están directos. Revisa lo que estás haciendo para que no te vayas a complicar la vida con gentes que no valen la pena. Tu tiempo es tu vida, para vivirlo, disfrutarlo, dar y recibir amor, no para pelear ni malgastarlo.



publicidad

Salud

Si estás aumentando de peso aplica la regla de oro: ejercitarte más, comer menos alimentos que “engorden” y concentrarte en tus objetivos de salud. Al mismo tiempo están aumentando tus reservas internas que te ayudarán a realizar algún deporte o actividad física exitosamente.

Trabajo

Una nueva computadora es una buena inversión y podría representar una fuente de ingresos adicionales. En general, tu área laboral está ahora en una etapa de crecimiento muy prometedora.

Dinero y fortuna

El dinero está dándote vueltas y aunque aún no se te ha pegado como anhelas no está muy lejos de ti. Simplemente mira a tu alrededor y no dejes escapar las oportunidades.



Descubre lo que te depara la proximidad de Júpiter, en temas relacionados con el amor y el trabajo



Júpiter se aproxima a la Tierra y trae buenas noticias para tu trabajo ¡Entérate!



En ese tiempo tendrá lugar la “oposición de Júpiter” que es cuando Júpiter, la Tierra y el Sol están alineados en una línea casi recta. Un fenómeno que ocurre más o menos cada 400 días.



Descubre cuáles son las predicciones según tu signo zodiacal y el aspecto que cause con tu regente, la Luna y tu Ascendente.

Júpiter alcanza su punto más próximo a la Tierra entre el 6 y 7 de abril, lo cuál significa una oportunidad única de admirar dicho espectáculo astrónomico así cómo la oportunidad de aprovechar todo lo que nos depara este evento.En ese tiempo tendrá lugar la “oposición de Júpiter” que es cuando Júpiter, la Tierra y el Sol están alineados en una línea casi recta. Un fenómeno que ocurre más o menos cada 400 días.Descubre cuáles son las predicciones según tu signo zodiacal y el aspecto que cause con tu regente, la Luna y tu Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Aries

Querrás mandar a todo el mundo

La oposición de Júpiter tiende a volverte algo agresivo, impulsivo, queriendo imponer tu voluntad a toda costa. Controla esos impulsos, ariano, que no te convienen. Felizmente tu sensatez prevalecerá y según transcurra este período astral estarás más en control emocional. Algo hermoso ocurrirá que cambiará felizmente tu paisaje sentimental y te compensará de cualquier tristeza que pudiste haber tenido. El efluvio cósmico de Júpiter al acercarse a la Tierra trae consigo mucha ilusión y entusiasmo, ariano. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tauro

Te proyectas a nuevas aventuras

La influencia del tránsito de Júpiter cercano a la Tierra induce en ti sentimientos de auto reflexión y análisis. Te renuevas interiormente y surgen ingeniosas ideas dentro de tu mente. La influencia planetaria actual te proyecta decididamente hacia nuevas aventuras, tanto económicas como amorosas. Notarás cambios importantes en tu vida íntima y si has estado solo, o sola, esperando el momento de reiniciar una relación, ahora todo marcha sobre ruedas. Recuerda que hay dos tipos de personas: las amargadas, y las que no lo son. En tus manos está decidir qué elegir. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Géminis

Estás muy intuitivo, te enteras de todo

El tono que envuelve tu vida con la oposición de Júpiter es muy intuitivo y clarividente, o sea, te percatas de muchas cosas que están sucediendo en tu entorno sin tener que preguntar nada. Es tu momento para estar contigo mismo y evitar la compañía de personas muy habladoras que te abruman con su cháchara constante y repetitiva. Necesitas tener más privacidad para que puedas pensar con certeza. Tiendes a agobiarte queriendo resolver enseguida muchas cosas, que deben esperar un poco, no tendrás que correr detrás de nadie ¡correrán detrás de ti! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cáncer

Perspectivas alentadoras en el amor y la fortuna

Estarás revisando radicalmente tu lista de amistades y de tareas pendientes. Hay un renacer de tus esperanzas en el terreno amoroso y también en tu economía. Tienes sueños premonitorios que pueden indicarte desde dinero en el azar, hasta la posibilidad de terminar un negocio importante. Hay un toque de progreso y estabilidad en tu vida. En general estas perspectivas que están incidiendo en esta etapa de acercamiento de Júpiter con la Tierra es más que alentadora tanto en tu economía como en tu vida amorosa. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Leo

Esa persona abre su corazón

Hay un giro positivo de tus negocios hacia ti. Aprovecha cada oportunidad que se presente y harás dinero. Desde estos momentos sientes los efluvios positivos de lo que va a ser una etapa muy prolífica y feliz en tu vida a partir de los próximos días del mes de abril recientemente comenzando. Te maravillarás de los logros que obtienes en determinados asuntos que estaban a medio hacer, y ahora se materializan. En el amor te asombrarás cuando esa persona te abra su corazón y declare sus sentimientos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Virgo

En pocos días esa persona estará a tu lado

Todo está en un proceso de cambios, circunstancias nuevas y realizaciones. No te impacientes porque cada cosa lleva su tiempo y lo que estás ahora viviendo será una experiencia muy positiva que te ayudará a disfrutar mucho mejor la vida de ahora en adelante. Escucharás noticias agradables relacionadas con una compra o un viaje, algo que te tenía preocupado, pero que ahora, felizmente se resuelve. Animo, las cosas negativas están quedando atrás y en pocos días esa persona estará nuevamente junto a ti. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Libra

Estás con mayor control de tu vida sentimental

Ocurren eventos fuera de lo programado que traen un tono revitalizador a tu vida pues en estos momentos Júpiter, cercano a la Tierra, se encuentra en tránsito retrógrado por tu signo Libra. Vas a definir muchas cosas que hasta estos momentos te mantenían en ascuas sin saber muy bien qué partido tomar, tanto en el amor como en cierto asunto laboral. Haz lo tuyo, disfruta y goza plenamente el amor y todo lo que estás logrando. Recuerda que cada día somos nosotros quienes vamos creando el futuro a medida que aprovechamos al máximo las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. No te desalientes por nada sigue adelante. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Escorpión

Se resuelven cuestiones pendientes

La energía que procede del acercamiento de Júpiter a la Tierra se traduce en un movimiento de dinero y de acción hacia cuestiones económicas que estaban semiparalizadas. Puedes estar algo inquieto por circunstancias externas y esto podría causar demoras en tus proyectos de viaje o algún tipo de inversión importante que hayas planeado realizar en esta atapa. Estás envuelto en un tono inspirador y fuerte que aumenta tu intuición escorpiónida característica. Descubrirás engaños y sinceridades en el amor, buenos y malos amigos. Es tu ciclo de las decisiones importantes así que ¡no mires atrás, y tendrás éxito! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sagitario

Terminas ciertas situaciones que te molestaban

Estás en medio de la etapa de las culminaciones y los intereses. El efluvio de tu regente, Júpiter, cercano a la Tierra, te inspira. Cada día es diferente y al despertar te abres a una nueva posibilidad que debes aprovechar al máximo ya que lo que cuenta es lo que hagas ahora, no lo que dejaste de hacer ayer. En el amor, hay buenas noticias. Una circunstancia diferente te hará cambiar súbitamente de planes. Alguien que aprecias mucho compartirá contigo una noticia económica o familiar de gran alegría. Hay estabilidad en las parejas, y compromisos nuevos en los solteros y solteras. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Capricornio

Te asombrarás de lo que sucede

La energía que procede de la oposición de Júpiter crea un tono de asombro en tu entorno. No te empecines en una solución y mira todos los ángulos. Considera diferentes opciones y saldrás airosamente de los problemas que ahora enfrentas. Estos días serán muy significativos en tu trabajo y economía porque vas a tener la oportunidad de demostrar tu talento, y si buscas empleo, con la buena influencia directa de Marte y poniendo siempre de tu parte, lo encontrarás. En el amor, tranquilo, no hay problemas serios, si no te los buscas Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Acuario

El tránsito de Júpiter cambia tu forma de ver la realidad

La proximidad de Júpiter a la Tierra te coloca en medio de un proceso de fantasías y sueños que pueden alejarte de la realidad así que pon los pies sobre la tierra y no dejes que te manipulen. Tu impresionabilidad es muy elevada y cualquier noticia que escuches, un comentario que llegue a tus oídos o algo que te diga un amigo o la persona amada provocará una reacción exagerada. No es momento de dilapidar el dinero sino de ahorrar. En el amor declara lo que sientes a esa persona y no te quedes callado cuando deseas abrir tu corazón. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Piscis

Atiende tu voz interior, es tu momento

Es tu momento para escuchar mejor la voz de tu Ser interno, pisciano. No vayas a reaccionar ante las circunstancias que surjan de una forma inmediata sino que analices bien lo que vas a hacer y decir, particularmente en tu vida amorosa y también en tu trabajo. Lo que hagas este domingo determinará como vivas esta semana. Has aprendido mucho y a partir de este ciclo no será tan fácil manipularte emocionalmente ni engañarte. Tu intuición está en alza ¡Sigue tus sueños! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir