Piscis – Jueves 26 de octubre 2017: La ansiedad puede perjudicarte

Noticiero astrológico: La Luna está en Capricornio, un signo de tierra compatible con el tuyo, que es de agua, en vísperas de la fase cuarto creciente. Si hoy te guías por lo que ves o las apariencias solamente podrías estar llegando a conclusiones poco afortunadas y creer cosas que no son ciertas, sobre todo en el aspecto amoroso. Aunque hayas sufrido decepciones recientes en tu vida sentimental el amor presente ahora en tu vida todo lo sana. Una persona en tu empleo no te inspira confianza. Evítala para no complicarte, pero no comentes tus impresiones personales con otros compañeros.

Amor

La Luna continúa en Capricornio y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Hay alguien que está frustrado o envidioso y no le gusta tu felicidad actual tratará de interponerse entre tú y tu pareja creando chismes o murmuraciones. La mejor manera de superar esas intrigas es ignorándola y terminando esa mala amistad.



Salud

Si puedes ingresar en algún curso de yoga o una práctica similar te será sumamente beneficioso pues ahora estás en medio de una onda salutífera muy receptiva que acentuará tus posibilidades de éxito en cualquier disciplina que practiques.

Trabajo

No te faltará el trabajo ni la actividad cotidiana, pero al mismo tiempo hay un aumento de responsabilidades y de carga laboral que te puede agotar si no combinas bien tu tiempo de descanso con tu recreación y tus deberes.

Dinero y fortuna

Se acercan períodos de crecimiento económico en tu vida y estarás recibiendo muchas ofertas, proposiciones e invitaciones que pueden aumentar tus recursos financieros, pero no malgastes el dinero obtenido, inviértelo con prudencia.

