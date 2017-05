Piscis – Jueves 25 de mayo 2017: Una importante invitación que no debes desestimar

¡Llegó el novilunio de mayo! Cuando te digan que el amor está llamando a tus puertas no pienses que se trata de algo utópico pues a partir de esta etapa astral con la energía del novilunio muchas cosas dentro de tu vida amorosa que pensabas imposibles ya dejan de serlo. Tu signo pisciano sabe entender el corazón humano, pero a veces te dejas influir por personas que solamente saben hablar de tristezas y se quejan constantemente lo cual te deprime y causa ansiedad. Este es el momento de dejar atrás todo lo que te está causando una demora o atraso en tu evolución personal, tanto social como sentimental.

Amor

La Luna está en Géminis en la fase del novilunio que hoy ocurre en todo el mundo. Los planetas Júpiter, Saturno y al planetoide Plutón están retrógrados aún. No dejes escapar las oportunidades, pisciano. Este es un tiempo de amor y de romances, de aventuras del corazón y de deseos y sueños cumplidos. Tendrás nuevamente la ocasión de disfrutar lo que realmente mereces gracias a tu sensibilidad y apertura emocional. ¡Lo mejor se avecina!



publicidad

Salud

No descuides tus músculos pues necesitas ejercicio particularmente si estás llevando una vida sedentaria o un trabajo en el cual no te mueves lo suficiente. Te darás cuenta de la importancia de la actividad al sentirte cada día mejor.

Trabajo

El novilunio de inspira, Piscis, y si estabas inquieto por algo que no acababa de cristalizar ahora descubres la mejor manera de lograrlo. Mantén tus contactos activos, pero no pierdas tiempo con quienes no tienen otra cosa que hacer sino hablar mal de los demás o perder su tiempo, y el tuyo.

Dinero y fortuna

Es día de revisión de cuentas, pagos y gastos y en pocos días recuperarás con creces una inversión que parecía destinada al fracaso, pero que ahora se revierte en ganancias potenciales. Inclusive existe la posibilidad de un viaje asociado con un dinero que te debían.



Inicia un nuevo ciclo emocional, escucha de qué se trata





Luna Nueva entra en Géminis, augura grandes cambios para todos