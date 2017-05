Piscis – Jueves 18 de mayo 2017: Tiendes a compras inútiles

Elige mejor a tus amistades a partir de ahora pues has cometido errores en el pasado reciente comentando ciertas cosas personales a gentes demasiado habladoras que luego las han divulgado, y eso te perjudica. La influencia de la Luna en este fin de semana te vuelve demasiado confiado y también propenso a adquirir cosas que no necesitas. Aléjate de las áreas de compras inútiles y las ofertas que no te convienen. Los que te rodean se mostrarán muy receptivos a lo que digas o hagas en este día.

Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Acuario moviéndose hacia tu signo Piscis. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No hay nada malo en la fantasía, pero cuando son demasiadas y te impiden la comunicación directa con tu pareja hay que revisar qué está pasando en tu vida. Quizás estás dedicando mucho tiempo a conversar con extraños en la computadora.



Salud

Tu Ser Interno te indica lo que más te conviene y deberás guiarte por tu intuición para evitarte contratiempos. Si no tienes deseos de comer, no fuerces tu organismo inútilmente. Vive lo más armoniosamente posible entre la naturaleza y tu cuerpo.

Trabajo

Se visualiza un cambio laboral altamente beneficioso. Un ex compañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa, y con quien siempre te has llevado muy bien se te acerca para proponerte algo muy interesante que debes atender. No te cierres nunca las puertas cuando salgas de un empleo.

Dinero y fortuna

El dinero que no llegaba ahora empieza a fluir. Las experiencias económicas del pasado te han enseñado a confiar más en la combinación de tus realidades objetivas y tu intuición. Se avecina una onda próspera que cada día será mejor sobre todo al irse acercando el mes de junio con muy buenas combinaciones planetarias en tu horóscopo pisciano.

