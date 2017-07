Piscis – Domingo 9 de julio 2017: Plenilunio: ¡Ternura!

La influencia que recibe tu signo con el plenilunio de este domingo activa las ambiciones en tu entorno, pero al mismo tiempo acentúa tu ternura y deseos de compartir calidad de tiempo con los tuyos. Encuentras lo que has estado buscando. Disfruta la vida y no te inquietes. Se acentúan tu tono tierno y sensible, pero también tus fantasías, y la Luna Llena promueve especulaciones sentimentales, lo cual te vuelve muy propenso a ser víctima de lo que otros digan. ¡Yérguete como tú sabes hacerlo, pisciano!

Amor

¡Luna Llena, o sea, plenilunio en el signo de Capricornio! Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te dejes impresionar ni hagas caso a rumores pues ahora estás muy susceptible y cualquier cosa que te digan tiende a impresionarte.



Salud

¿Preocupado por el resultado de una prueba clínica? Busca una segunda opinión, explora todo y repita las pruebas. Existen muchas posibilidades de errores y no te debes dejar impresionar por ideas hipocondríacas.

Trabajo

Estás en un ciclo productivo, pero también con envidias a tu alrededor y debes actuar con pies de plomo para evitarte problemas. Algo que te enteras hoy te indicará la forma en que debes posponer una meta laboral con tal de evitar una situación tensa.

Dinero y fortuna

No te apresures a la hora de firmar algún documento importante. Muy pronto estarás discutiendo un asunto de dinero con personas litigantes así que debes mantener la guardia en alto y los ojos muy abiertos para evitar estafas, engaños o manipulaciones.