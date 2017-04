Piscis – Domingo 9 de abril 2017: Evita dramatizar tus problemas

Busca un mayor equilibrio en tus relaciones sentimentales porque de lo contrario podrías estar exagerando y causando problemas en tu vida amorosa al estarte guiando por lo que sospechas, y no considerar la realidad de forma objetiva. No dramatices tus dificultades pues tiendes a verlo todo con una perspectiva algo desproporcionada y lo que piensas se trata de una infidelidad realmente no lo es. Combina tu empatía pisciana con la lógica y no habrá dificultades.

Amor

La Luna entra en el signo de Libra y se inicia el tránsito retrógrado de Mercurio por Tauro. Ahora, además de Mercurio, los planetas Venus, Júpiter y Saturno estarán retrógrados. No te angusties la existencia imaginando traiciones amorosas que solamente existen en tu imaginación y que en este día, como resultado de la influencia del tránsito retrógrado de Mercurio, te envuelve con un tono aprensivo. Respira hondo, haz a un lado esas preocupaciones y vive tu presente que es lo que cuenta ahora, pisciano.



Salud

Mejorarás de tus padecimientos si los mismos están relacionados con los pies o las extremidades en general. La buena influencia planetaria en el aspecto de salud en tu signo te dará energías extras para fortalecerte y poner a funcionar tu voluntad. No obstante, quienes padecen de migrañas deben cuidarse más durante la noche.

Trabajo

Estás impaciente y eso te causa ansiedad. Aguarda un poco y verás resultados formidables. Durante esta próxima semana laboral tendrás frente a ti muchas opciones, responsabilidades y actividades. Para poder realizarlas eficientemente tienes que irte organizando muy bien desde hoy domingo.

Dinero y fortuna

El dinero fluye, no te agobies. Si ahora estás algo apretado económicamente y no cuentas con los recursos suficientes para enfrentar nuevas situaciones en pocos días estarás recibiendo noticias muy alentadoras que te permitirán resolver esas cuestiones que te inquietan.