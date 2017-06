Piscis – Domingo 18 de junio 2017: Un cambio en tu entorno

Su temor secreto

Aunque esté cansado no lo dirá, es el papá “superhombre”, el deportista consumado capaz de correr con sus hijos y demostrarle que aún puede ganarles. Su temor secreto es no poder responder a sus hijos en el momento que le necesiten y dejarse llevar por un optimismo ciego en lugar de atenerse a las realidades.Asimismo teme dejar de ser el confidente perfecto pues siempre quiere dejar sentado que “a él se le puede contar todo, aún lo más terrible que no te va a juzgar sino a escuchar”, sin embargo, a veces se le olvida y la reacción de sus hijos le aterra ¡no quiere volverse un padre en quien no se pueda confiar! Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision

