Piscis – Domingo 18 de diciembre: Aumenta tu versatilidad

El tránsito de la Luna por tu signo opuesto acentúa tu disposición para hacer las cosas de una manera directa. En tu vida sentimental es tu día de la reconciliación y es muy probable que en horas de la noche estés junto a alguien especial que cautiva tu corazón y tu mente. Sin embargo, debido a la proximidad del tránsito de Marte por tu signo, que ocurrirá mañana lunes, también puedes encontrarte en un tono posesivo y tus preguntas e insinuaciones podrían crear sospechas y situaciones difíciles en tu relación. Sé prudente y no te arrepentirás de lo que sucede en tu realidad sentimental, pisciano.



publicidad

Amor

La Luna está en el signo de Virgo, que es tu opuesto, y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries, los demás planetas siguen directos. Este movimiento astral aumenta tu versatilidad y te confiere facilidad de palabra y expresión. No te dejes llevar por celos ni por los cambios de carácter, aplica tu intuición, pero únela a tu sentido común y experiencia.

Salud

Este es un buen día para un baño de inmersión con sales y mimarte los pies. Si dedicas aunque sea media hora a relajarte en una tina con agua caliente y reposar tu mente y tu cuerpo con tratamientos naturales te sentirás estupendamente. Recuerda que los pies son la parte sensible de tu cuerpo, Piscis.

Trabajo

Si estás haciendo algo que no te agrada y la remuneración económica que estás recibiendo no te satisface habrá llegado la hora de empezar a explorar otras alternativas laborales, pero sin perder tu vínculo actual para no quedarte en el aire.

Dinero y fortuna

Estás iniciando un ciclo de posibilidades económicas diferente, pisciano, y aunque no lo parezca, el dinero deseado está muy cerca de ti y pronto lo recibirás. Lo único que se precisa es constancia y perseverancia. Poco a poco se va arreglando lo que te parecía complejo y difícil.