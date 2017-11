Piscis – Domingo 12 de noviembre 2017: Podrás terminar ese proyecto

Noticiero astrológico: Hay dos planetas retrógrados: Urano y tu regente, Neptuno. La Luna sigue en Virgo, que es tu signo opuesto, en la fase cuarto menguante. Concéntrate en los detalles y no pases por alto un aniversario importante en tu vida afectiva y la de tu pareja en esta segunda quincena del mes de noviembre. Espera un poco hasta tener en tus manos los contratos y las firmas necesarias y luego procede según estimes conveniente, pero mientras esto ocurre mantén la cautela. Aunque hayas tenido éxito en una tarea o proyecto laboral no cantes victoria aún hasta que no esté totalmente resuelto puesto que alguien podría arrepentirse a última hora.



Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Virgo y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Lo que has deseado se materializa y tienes a tu lado lo que buscabas. Lo mejor de todo es que aún, en medio de las circunstancias imprevistas, te sentirás feliz y dichoso por disfrutar del amor y el romance en esta etapa tan importante de tu vida. Todo lo que sucede siempre conviene y lo vas a comprobar.

Salud

¡No tienes por qué salir corriendo al teléfono cuando llaman! No olvides que muchas veces quien te llama ya resolvió su problema y tiene tiempo para hacerlo, no tienes por qué dejar que manipulen el tuyo y te pongan nervioso afectando tu salud.

Trabajo

Si hay algún seminario o charla que te ayude a mejorar tu actuación como empleado en algún sitio, no dejes de acudir. Busca libros, información y todo lo que pueda ayudarte a superarte laboral y profesionalmente.

Dinero y fortuna

Hay un tono de sorpresa dentro de tu vida económica ya que aunque haya algunas dificultades también habrá soluciones y en pocos días estarás recuperando lo que perdiste o empleaste en un negocio que no funcionó como esperabas.



