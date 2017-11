¿Photoshop? Un medio publica extrañas fotos de Kylie Jenner y ella explota en redes

Según la revista Quién, en el programa 'Keeping up with the Kardashians', Kris Jenner percibía a Scott Disick como un joven mujeriego e inmaduro, pero al poco tiempo, él se convirtió en un miembro más de la familia Kardashian. Durante 10 años, Kourtney y Scott mantuvieron un noviazgo tiempo durante el cual procrearon a Mason Dash, Penelope Scotland y Reign Aston Disick. Foto: Getty Images | Univision

0 Compartir