Phil Collins sufre aparatosa caída cuando se dirigía de noche al baño

El cantautor británico Phil Collins se encuentra este jueves bajo observación médica luego de que se informara que en horas de la madrugada, al levantarse para ir al baño, se tropezó y antes de caer al suelo su cabeza dio con fuerza sobre una silla.

Al artista de 66 años le tomaron unas puntadas para cerrarle una herida cerca del ojo derecho y los médicos le darán el alta cuando quede descartado que pueda sufrir alguna secuela de la aparatosa caída que se registró en el hotel donde se estaba quedando en Londres, donde este jueves y el viernes ofrecería dos conciertos en el Royal Albert Hall.

Estos dos eventos ya fueron pospuestos para noviembre, mas no así el que Phil Collins tiene pautado para el domingo, en Colonia, Alemania, ya que se anticipa que para esa fecha esté recuperado, de acuerdo al breve comunicado que se publicó en su cuenta de Facebook.



Phil Collins, a quien las generaciones mucho más jóvenes reconocen como el papá de la actriz Lily Collins (Mirror, Mirror), es una leyenda de la música, habiendo disfrutado del éxito mientras pertenecía a la banda Genesis, al igual que como solista.

Es la voz de grandes éxitos de los 80 y 90 como 'Against All Odds (Take a Look at Me Now)', 'Another Day in Paradise', la icónica balada 'Separate Lives' y 'Sussudio', entre muchos otros.

El cantautor y percucionista reside desde el año pasado junto a quien fuera su tercera esposa, Orianne Cevey y sus dos hijos menores, en Miami, Florida. La familia reconectó los lazos disueltos en el divorcio del 2008 y hoy día ocupan la residencia que antes perteneció a Jennifer López.



