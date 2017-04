Paul Walker, más grande que su propia saga

Es inevitable que la muerte trágica e inesperada de una estrella joven -como la de Paul Walker- despierte un interés que, venga de la empatía o del morbo, casi siempre favorece a la taquilla.

La promoción de la octava entrega de la saga "Fast and Furious" revivió la nostalgia tanto de sus admiradores como de su más cercanos, entre ellos el actor Vin Diesel, quien todavía devastado ante la pérdida de 'Pablo', como llamaba a su gran amigo, aprovecha cada oportunidad para honrar su memoria.

“Sólo quiero que sepan que mientras hacíamos esta película no hubo un segundo, ni un minuto… no pasó un día en que no pensáramos en nuestro hermano Pablo, y en cómo tenerlo presente, representarlo y hacer algo de lo que estuviéramos orgullosos (…) Pablo, espero que estés orgulloso esta noche”, dijo recientemente antes de una proyección de "The Fate of the Furious".



Aunque los picos taquilleros de las distintas entregas de "Fast and Furious" se alcanzaron con la cuarta, quinta y sexta edición, fue en 2015, ante el estreno de " Furious 7", la película que Walker no terminó de filmar, que la taquilla alcanzó una cifra récord de 391 millones de dólares, según información de Variety.

Recordemos que para poder concluir la filmación de "Furious 7", la producción se valió de efectos digitales y del doblaje de los hermanos de Paul que guardan gran parecido físico con el actor.

Fan de las causas sociales

Fue un 30 de noviembre de 2013 (hace ya tres años y medio) cuando el Porsche Carrera GT en el que viajaba Paul con su amigo Roger Rodas se estrelló a gran velocidad contra un poste de luz y luego contra un árbol. El actor murió a los 40 años por la combinación de los golpes traumáticos y quemaduras del accidente.



Enseguida, como suele ocurrir, la atención mediática se dedicó a desmenuzar los detalles de su vida, creando un vínculo de empatía con la opinión pública que irremediablemente ha impulsado el éxito de la saga, mientras surgían pormenores de la vida del actor, muy aficionado a las carreras de autos.



La noticia de su muerte lo convirtió en un héroe que, aunque merecía el reconocimiento, dejó una estela de culpa ante el poco crédito que se le dio en vida. Se supo que estaba profundamente comprometido con causas sociales: él fundó Reach Out Worldwide, un organismo encargado de ayudar a los damnificados del terremoto de 2010 en Haití, isla caribeña que había quedado devastada. De hecho, en el evento al que acudió el mismo día de su muerte en Los Ángeles, buscaba recaudar fondos para su fundación.

Desde el relativo anonimato, Walker contribuía con distintas causas, era portavoz de la defensa del medio ambiente y aseguraba que la buena voluntad de una persona podía hacer la diferencia en el mundo. De manera discreta, se inmiscuía en distintas actividades que reflejaban esta voluntad.



Después del accidente, se supo también que era padre amoroso de una adolescente de entonces 15 años, Meadow Walker, la cual -después de algunos conflictos legales- recibió millones de dólares como herencia. En el día que su padre habría cumplido 43 años, Meadow lanzó The Paul Walker Foundation, un organismo que lucha por defender causas medioambientales y fomentar la buena voluntad de la gente, para que se multipliquen obras a favor de la sustentabilidad y la ecología.



"Una estrella de cine sin pretensiones", así recuerda el mundo a Paul Walker un reporte reveló detalles sobre el accidente automovilístico en el que Paul Walker perdió la vida, junto a su colega Roger Rodas, a los 40 años. Desde su fallecimiento, en el año 2013, el actor ha sido recordado y homenajeado por sus fans, familia y colegas. Walker inició su carrera en el cine después de participar en varias series de televisión e incursionar en el modelaje. En 1994 participó en la película 'Tammy and the T-Rex', a la que siguieron roles secundarios en cintas como 'Pleasantville' en la que intérpretó a un galán con el pelo engominado y compartió créditos con Reese Whiterspoon y Tobey Maguire. "Era un placer trabjar con él, un verdadero caballero y un alma humilde. Oraciones y amor para su familia" escribió Whiterspoon en su cuenta de Twitter al enterarse de la muerte del actor. El joven actor fue una de las estrellas en el número que 'Vanity Fair' dedica anualmente a Hollywood. Esa edición, publicada en abril del año 2000, retrató a jóvenes promesas del cine. En 1998 Paul, y su entonces novia Rebecca, tuvieron una hija: Meadow Rain Walker, quién pasó vivió los primeros siete años de su vida en Hawai y era muy cercana a su padre, con quien solía practicar deportes acuáticos como el surf. En los albores de su carrera Walker participó en películas como 'The Skulls', en la que compartió créditos con actores que eran ídolos del público adolescente como Joshua Jackson. "Maldición. Es difícil imaginar que alguien tan lleno de vida se vaya tan rápido. Mis pensamientos están con su familia. Descansa en paz, Pauly" escribió Jackson en sus redes sociales años más tarde, tras el fallecimiento de su coprotagonista. En el 2002 Walker se encontró con el papel más importante de su carrera, un rol protagónico al lado de Vin Disel en 'The Fast and The Furous', una película que retomaba la adrenalina de las películas de autor de los años setenta que recaudó en las taquillas más de 200 millones de dólares. Además de sus habilidades histriónicas, Walker cultivó varios pasatiempos: era un fan de los deportes —como el béisbol, reconocido fan de los Dodgers—, de los autos y de los viajes. En paralelo a su carrera como actor Walker fundó la organización 'Charity Reach Out Worldwide', dedicada a enviar ayuda a zonas afectadas por desastres naturales. Tras el fallecimiento del actor la fundación recibió numerosas donaciones y su hermano Cody Walker se unió a la organización en el 2014. Dentro y fuera de la pantalla, Vin Disel y Paul Walker tenían una relación de camaradería. En enero del 2014 Diesel compartió un video de más de 18 minutos con momentos junto a su amigo en la larga carrera que hicieron juntos detrás de cámaras. En el 2015, el rapero Wiz Khalifa fue comisionado para componer la banda sonora de la película 'Furious 7', en honor al fallecido actor. El álbum estuvo 12 meses consecutivos en el top de 100 de Billboard. Meadow Rain tenía 14 años cuando su padre murió. Desde entonces, ha hecho pocas apariciones en público y, en sus redes sociales, su actividad ha estado, cuando no ausente, a recordar el legado de Paul Walker. Como excepción su nombre apareció en los titulares de la prensa cuando presentó una demanda contra Porsche, argumentando que el auto en el que iba su padre la noche en la que murió no contaba con los dispositivos de seguridad adecuados. "Sé que les recuerda a Paul", dijo Felicia Walker a E! News sobre cómo los hermanos Cody y Caleb honran la memoria de Paul. Los hermanos, Cody y Caleb, y el padre de Paul Walker realizaron un funeral privado para el actor el 30 de noviembre del 2013. Dos años más tarde un miembro de la familia compartió que la familia honraba cada año al protagonista de 'The Fast and The Furious' pasando las fiestas cerca del océano, "Cody y Caleb pasan el mayor tiempo posible en el agua —haciendo kayak, surfeando o buceando—" "Sé que les recuerda a Paul". El sitio donde ocurrió el accidente, en Santa Clarita, California, se convirtió en un memorial al que cientos de fans peregrinaron para rendirle honres y despedirse. Ese mismo año Justin Lin, director de 'The Fast and The Furious' y sus secuelas, recreó para 'Time' uno de sus últimos momentos con el actor en el set: "Cuando nos quedamos sin luz en la último toma, tiré mis auriculares con frustración y salí a tomar aire" escribió Lin, "Estaba desgastado. De pronto sentí que había alguien abrazándome. Era Paul. Él dijo, "Gracias" y se fue. Ese fue el último momento que tuve con Paul en el set un momento que define cómo era Paul". "Si un día la velocidad me mata, no lloren porque estaré sonriendo" es una frase atribuida a Paul Walker, palabras que han sido reproducidas con su imagen, circulando en redes sociales, desde su trágica muerte en un accidente el 2013.

De su labor social se sabía poco hasta los días que siguieron a su muerte; fue entonces que acaparó los titulares de distintos medios y que comenzó a ser más conocido y reconocido. Post mortem.

Como sea, en el mundo el show debe siempre continuar y la saga (gran franquicia, a fin de cuentas), como tenía prometido, producirá dos películas más que se estrenarán en 2019 y 2021, esto según lo compartido por el propio Vin Diesel en su cuenta personal de Instagram.

Como un efecto mariposa muchas vidas fueron cambiadas por la muerte del actor, cuya labor, paradójicamente, ha brillado con más fuerza después de su partida. Se volvió más grande que su propia saga.

