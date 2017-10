"Pateada por el pesebre": Cynthia Klitbo revela que una 'arpía' le dio y Maribel Guardia la desmiente

Sin mencionar nombres, la actriz mexicana relató algunas de las cosas que la llevaron a tomar la decisión de no formar parte del elenco de 'Arpías', siendo desmentida por la también artista de origen costarricense.

Lo único que admitió la actriz Cynthia Klitbo en una entrevista televisiva fue que durante los ensayos de la obra 'Las Arpías', una de sus compañeras la había golpeado "en la intensidad de una escena".

Sin embargo, horas después de que esas declaraciones fueran transmitidas en el programa 'De primera mano', la actriz y cantante Maribel Guardia contraatacó asegurando que en la obra "no hay ninguna escena en la que alguna de las actrices nos toquemos o nos empujemos... No, nunca le pegué, jamás en mi vida".



Cynthia Klitbo nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, México. Desde niña supo que quería ser actriz y comenzó a trabajar desde muy joven en la telenovela 'Cómo Duele Callar' en 1986. Más tarde participó en telenovelas como 'Amor en Silencio' (1988) y 'Yo Compro Esa Mujer' pero fue en 'Cadenas de Amargura' (1991) donde consiguió mayor popularidad con su personaje, 'Sofía Gastélum'. En 1997 participó en 'Alguna Vez Tendremos Alas' donde compartió créditos con Kate del Castillo y Humberto Zurita. Dos años después tuvo su primer protagónico en las telenovelas en 'La Casa en la Playa' donde trabajó junto a Sergio Goyri. Después pudimos verla en historias como 'Mi Destino Eres Tú' y 'Palabra de Mujer'. Fue en 2009 que una vez más dio una sorpresa a sus seguidores con 'Bianca Peña' en 'Atrévete a Soñar'. En 2010 se integró al elenco de la exitosa 'Teresa'. A la par, la vimos en la serie 'Mujeres Asesinas' junto a Giselle Blondet en el capítulo 'Luz, Arrolladora'. Pero la maldad regresó con su personaje en 'Cachito de Cielo', telenovela producida por Giselle González y Roberto Gómez Fernández en 2012. Después se convirtió en la mamá de cinco hijos, de padres diferentes, en 'De Que Te Quiero, Te Quiero' (2013), telenovela de Lucero Suárez. En 'La Sombra del Pasado' (2014) llegó a la pantalla chica con 'Prudencia', que de prudente no tenía nada.

Cabe señalar que Cynthia Klitbo nunca mencionó el nombre de sus compañeras de 'Las Arpías'. "No vengo a decir nombres porque no es un pleito personal", recalcó durante la entrevista con 'De primera mano', donde el periodista Gustavo Adolfo Infante fue quien le preguntó si era cierto que Maribel Guardia la había golpeado, a lo que replicó que "le ganó lo intensa".

La intención de Klitbo era sobre todo aclarar que cuando tomó la decisión de no seguir en la obra fue porque está acostumbrada a hacer "otro tipo de teatro. El escenario es sagrado y solamente se pisa si tienes un pretexto para estar ahí".

La también estrella de telenovelas consignó que para ella "el teatro nunca ha sido una cuestión lucrativa". Con 'Las Arpías', confesó, "lo pensé así y salí pateada por el pesebre. Yo creo que uno no puede ir en contra de sus principios".



Cynthia Klitbo admitió que no sabía que existían acuerdos con algunas de sus compañeras, para que no estuvieran en todos los ensayos. Pero cuando sí se llevaban a cabo, y veía "a los mismos productores sentados en los muebles de la escenografía, en el mismo medio del ensayo, platicando con la actriz que está en el escenario contigo", se daba cuenta de que "ese no es el tipo de teatro que estoy acostumbrada a hacer".

También le incomodó tener que "ensayar con una persona que está texteando en escena", un tema que también generó la reacción de Maribel Guardia.

Durante su paso por la alfombra roja de la XVI entrega de Las Lunas del Auditorio, la artista de origen costarricense declaró que ni siquiera usa mucho Twitter y "cuando estoy ensayando, mi teléfono lo dejo por ahí perdido".