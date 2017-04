Paris, la hija de Michael Jackson, presume el vello de sus axilas

"Me tardé dos meses en que me creciera. Y no es mucho, pero estoy orgullosa", dijo sobre su pelo axilar.

Paris Jackson recientemente presumió los pelos de su axila en una alfombra roja, mandando el mensaje de que tener vellos es natural. Ella no es la única celebridad que ha usado su vello como un símbolo de igualdad de género y libertad.

Paris Jackson, la hija del 'Rey del pop', presumió el vello de sus axilas una vez más el 1 de abril en la alfombra roja de la entrega de los GLAAD Media Awards. Días antes, la modelo de 19 años había causado una controversia en redes sociales porque había publicado una foto en la que se veían esos vellos, por lo que recibió toda clase de críticas.

"No me di cuenta que la gente se iba a molestar tanto por los pelos de mis axilas", dijo en un video en Instagram Story, según reportó Refinery 29. "No me di cuenta de que era un problema. Es muy chistoso. La gente está muy enojada".



La hija de Michael Jackson agregó que su punto de vista es que es normal tanto en hombres como en mujeres.

"Yo creo que es genial. Algunas personas creen que es súper asqueroso, especialmente en niñas, pero todos los cuerpos humanos lo hacen. Es natural. Supérenlo", dijo.

Además, reveló que los vellos de la imagen le habían sido producto de una larga espera. "Me tardé dos meses en que me creciera eso. Y no es mucho, pero estoy orgullosa de ello. Muy orgullosa".

A principios de 2017, la actriz Lola Kirke posó en la alfombra roja de los Globos de Oro mostrando orgullosa su vello axilar.

