Shakira cuenta por qué no piensa en casarse con Gerard Piqué

A pesar de mantener una de las relaciones más estables, tal parece que esta pareja no tiene intenciones de casarse. De acuerdo con la revista Hola! Hace un par de años el artista aseguró en el programa 'Sunday Morning' que: "Cuando has estado con alguien durante mucho tiempo, no creo que el matrimonio vaya a unirnos más. No nos hará más felices", afirmó el español. Foto: Grosby Group | Univision

