Lucía Villalón confiesa que casarse con 'Chicharito' Hernández hubiera sido un error

La periodista española Sofía Villalón habló con la revista 'Woman' sobre su ruptura con el futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, con quien tenía planes de boda para este 2017.

"Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado." afirmó Villalón a la publicación, "está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe", agregó.



La presentadora de televisión contó que ha sido optimista frente a su ruptura con el delantero, quién desató un escándalo mediático cuando fue visto en París, vacacionando con la actriz Camila Sodi.

" No puedo decir que estoy en mi mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere; y ahora toca superar la decepción" dijo Villalón a la publicación.

Dispuesta a "pasar de página" la periodista publicó hace una semana un mensaje a sus seguidores en Instagram sobre el cierre de ciclos, agradeciendo el apoyo de sus amigos, familia y " personas que me han hecho sonreír y convertirme en alguien mejor, profesional y personalmente".