Revelan fotos de la mujer que tendría al bebé de Kim Kardashian y Kanye West

Después de que se diera a conocer que Kim Kardashian y Kanye West habían decidido recurrir a un vientre de alquiler, un sitio estadounidense ha revelado imágenes de la mujer que daría a luz al tercer hijo — supuestamente una niña— de la famosa pareja en un parque de California.

De acuerdo a Radar online, esta mujer tiene 27 años, dos hijos propios y, según contó una fuente cercana a la familia, es una fan del reality 'Keeping Up With the Kardashians'.



Te mostramos cómo era Kim Kardashian antes de ser un referente de belleza Esta pequeña con ojos pispiretos es Kim Kardashian a los 7 años de edad, su sonrrisa y el dominio frente a las cámaras ya era evidente. Foto: Insatagram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir Su verdadero nombre es Kimberly Noel Kardashian West y nació el 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California. Foto: Instagram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir En esta fotografía se ve a Kim con su cabello castaño en bazos de su padre: Robert Kardashian, a su lado su mamá Kris Jenner y su hermana Khloé. Foto: Insatgram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kim siempre ha dicho que el amor a la moda se lo debe a su mamá quien le inculcó el gusto por el buen vestir. Foto: Insatgram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir Kim describe así sus ecuerdos de cuando tenía 10 años: "Esa edad donde podíamos usar boxers como shorts, tennis y fleco... y yo, jalando mi cabello, una costumbre que siempre he tenido" escribió en su cuenta de Instagram en esta fotografía. Foto: Instagram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir A los doce años de edad Kim Kardashian ya comenzaba a maquillarse y a disfrutar las motocicletas. Foto: Insatagram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En esta fotografía, Kim es muy parecida a la menor de sus hermanas Kendall, no simepre trajo el cabello largo como lo acostumbra. Foto: Insatgram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir En su adolescencia, ya resaltaba sus gruesos labios y lucía uan ceja mucho más delgada. Foto: Twitter/@kimkardashian | Univision 0 Compartir Kim Kardashian -aquí acompañada de su padre- también ha trabajado como actriz en algunas series de televisión como 'Beyond Break' y en películas como 'Disaster Movie'. Foto: Instagram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando era una adolescente Kim no poseía ese cuerpo curvilineo que hoy la caracteriza. Foto: Instagram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir También tuvo una participación en la afamada serie 'Berverli Hills 90210' con su hermana Klohé y Kourtney haciendo de ellas mismas. Foto: Instagram/@kimkardashian | Univision 0 Compartir En 2007 saltó a la fama cuando comenzó un reality show en Estados Unidos a lado de sus hermanas y su mamá. Foto: Revista COSMOPOLITAN | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Keaping Up with the Kardashians' era el nombre del programa donde se veía a Kim en su vida cotidiana y la convivencia con sus hermanas Kloé, Kulie, Kourthney y Kendall. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En 2007 posó totalmente desnuda para la revista 'Playboy' resaltando las curvas que la han hecho tan famosa. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Sus constantes cambios de peso ya sea por sus embarazos o por descuidos siempre han sido motivo de críticas. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2010, fue una de las famosas con más ganancias, estimadas en 6 millones de dólares. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Es evidente los cambios físicos de la socialité al paso de los años. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Kim, quien es considerada un ícono de la moda, es también una exitosa empresaria que ha lanzado al mercado cosméticos, bronceadores, fragancias y accesorios además de una línea de productos escolares que promociona actualmente. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kim Kardashian seimpre acapara titulares ya sea por sus fotografías sexys o por escándalos como en esta fotografía que compartió en sus redes sociales y que levantó sospechas ya que ususarios de las redes aseguraban que la actriz estaba consumiendo drogas. Después se aclaró que solo era azúcar. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Kim se ha casado en tres ocasiones, la primera en 2000 con el productor musical Damon Thomas, en 2011 se casó con el jugador de la NBA Kris Humphries y su actual esposo el rapero Kanye West. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En agosto del 2007 Kim enfrentó uno de los mayores escándalos, pues un video íntimo de ella con el cantante Ray J fue distribuido por un sitio dedicado a la pornografía, aunque ella demandó y ganó 5 millones de dólares, es un escándalo que la seguirá por siempre. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2013 se convierte en madre por primera vez, de la pequeña North y en el 2015 nace su hijo Saint. Actualmente se dice que puede convertirse en madre por tercera ocasión pero a través de un vientre de alquiler. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Se sabe que su polémica figura es con base en sus visitas al cirujano que le han hecho implanetes en los senos, usa botox, se arregló la nariz y además ostenta una exclente técnica de maquillaje. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Kim dice que jamás ha pasado por el bisturí, pero según el portal de internet "La Botana", su marido Damon Thomas, con quien duró del 2000 a 2004, reveló que ella era adicta a las cirugías. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir



La publicación asegura que tuvo acceso al contrato en el que se establece que la mujer recibirá un pago estimado de $75,000 dólares. En esta cantidad están incluidos los gastos médicos, un pago mensual de $4,500 dólares por "las incomodidades" del embarazo y un presupuesto mensual para cubrir los gastos de transporte para las visitas al doctor.

Además, si el parto requiere una césarea recibirá $2,000 dólares adicionales y, si por algún "milagro" tiene gemelos, un bono de $5,000 dólares.

Según la fuente Kim y Kanye eligieron a esta candidata porque esta no es la primera vez que alquila su vientre y West le encuentra cierto parecido con su esposa.