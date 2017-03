Pablo Milanés arremete contra el reggaetón y dice que "carece de valor musical y calidad poética"

El cantautor cubano Pablo Milanés arremetió en contra del reggaetón, el cual es uno de los géneros más populares del momento, al opinar que carece de valor musical y poético en entrevista con Notimex.

"Me parece asqueroso. No tiene ningún valor musical, ni poético, ni orquestal, ni nada. Me parece que su valor es nulo, y no sólo de ese ritmo, sino de la música que se está escuchando porque hay una gran falta de valores", señaló el también compositor y guitarrista.

Asimismo, el trovador expresó que en la música popular se están creando valores que son superfluos y artificiales que duran poco y que la están llevando a una crisis: "Y al otro día se crean otros supuestos valores que no duran nada y que no valen nada. Para mí, la música popular nunca había tenido una crisis tan profunda como la tiene ahora en todos los sentidos", expresó.

Pablo Milanés es considerado uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana. Getty Images

También destacó que gracias a los músicos con talento que se forman en su natal Cuba es que la música cubana se mantiene desde el siglo XIX: "Eso ha bastado para que existan músicos de tremenda calidad durante más de siglo y medio, lo cual se ha vuelto una tradición que no muere pese a cualquier situación social. Sobrevive y se supera cada día".

Milanés, quien tiene 74 años de edad, dijo que disfruta su vida pese a las complicaciones de salud que ha tenido: “La vida hay que vivirla y gozarla porque es un momento que nos da la muerte y hay que aprovecharlo. Sabines, el gran poeta y amigo mexicano, decía que la vida es solamente un momento que nos brinda la muerte", apuntó.



