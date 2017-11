Osmel Sousa desenvaina su afilada espada en defensa de Lupita Jones

Me siento muy orgullosa de mi misma que a pesar de ir en contra de la corriente, pude lograr mi objetivo, di lo mejor de mi y lo mas importante, todo MÉXICO apoyandome. Dios no se equivoca y confió en que tiene cosas mejores que ofrecerme. Todos sabemos que me entregue en cuerpo y alma; que el obtener un buen lugar no estaba en mis manos. Dios sabe lo que realmente paso y observa en todo momento. Le doy gracias a la vida por tener la oportunidad de vivir esta magnifica experiencia y estaré infinitamente agradecida por todo su apoyo❤️

