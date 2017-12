"No usé el dinero de Jenni para mi cirugía": Rosie Rivera presume sus brazos libres de piel excesiva

Nuevo proyecto con mi esposo @abelsworship ... estoy emocionada pero peleando los nervios... es para glorificar a Dios... y lo haré con todas mis fuerzas. Gracias al ángulo de la foto y al traje de @perfectsilhouetteb me veo más delgada de lo que soy en realidad ;) el traje viene con una faja por dentro. también pueden ver mi cicatriz en la axila de cuando me quita la piel excesiva de los brazos. No uso Photoshop para que vean las cosas como son :) La cicatriz a veces me molesta pero no me arrepiento porque por fin no me molestan mis brazos. Gracias @drbuenrostro por quitarme esa piel de los brazos que me molestaba por varios años. Y NO USE EL DINERO DE JENNI PARA MI CIRUGÍA. Yo trabajo por lo que gano y lo puedo usar como yo quiera. ;)

