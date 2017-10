No entendemos por qué, pero Africa Zavala se quita el sostén para mandar este mensaje

La actriz mexicana Africa Zavala no deja de sorprender en estos días, cuando promueve 'La Perra', su primer sencillo discográfico, mientras se alista a grabar la serie 'Atrapada'.

Zavala, de 32 años y expareja del actor mexicano Eduardo Yáñez, escogió sus redes sociales para compartir un mensaje de aliento con sus más de 700 mil seguidores. La actriz replicó un mensaje del escritor y psiquiatra brasileño Augusto Curry, que expresa lo siguiente: "Deseo que no tengas miedo a la vida, ten miedo a no vivirla. No hay cielo sin tempestades, tampoco camino sin accidentes. Solo es digno del podio quien usa las derrotas para alcanzarlo. Solo es digno de sabiduría quien usa las lágrimas para regarla. Los débiles usan la fuerza, los fuertes la inteligencia".



"Se un soñador, pero une tus sueños con disciplina, pues sueños sin disciplina producen personas frustradas. Se un debatiente de ideas. Lucha por lo que amas", lee el mensaje que citó Africa Zavala y que bien pudiera animar a su excompañero Yañez, quien enfrenta una demanda por haber cacheteado al reportero Francisco 'Paco' Fuentes.

Lo que no quedó claro fue por qué la artista decidió acompañar el emotivo mensaje con esta foto que la muestra sin sostén.