"No creo que a nadie le importe": el tapabocas de Selena Gomez a la pregunta sobre Justin Bieber

A la actriz y cantante Selena Gomez no le interesa hablar de Justin Bieber, quien fuera su pareja hace unos años y con quien se rumora con insistencia que ha retomado la relación. Así se desprende de los dos intentos que hizo el equipo de Billboard y que este jueves en la noche concluyeron con un tapabocas de la artista a la reportera que quiso saber cómo el canadiense había impactado su vida.

Gomez fue reconocida por Billboard como la Mujer del Año, un premio que la intérprete de 'Wolves' expresó públicamente que debió otorgársele a su mejor amiga, la actriz Francia Raisa, quien le "salvó la vida", al donarle el riñón que le ha permitido salir adelante. La artista de 25 años también agradeció a su familia y a su equipo, a quienes les debe haber atravesado con éxito las diversas crisis de salud y emocionales que le afectaron en años previos.



Si alguien esperaba que mencionara a Justin Bieber o a The Weeknd, con quien acaba de terminar una relación que se extendió por 10 meses, se quedaron esperando, pues a la joven artista no le interesa compartir más que su talento con el público.

Así lo dejó bastante claro en la entrevista que concedió a la revista Billboard, en el cual sí habló de The Weeknd, a quien todavía considera su amigo. "Es algo de lo que me siento orgullosa, de tener una amistad verdadera con él... En toda mi vida, nunca había experimentado una relación igual. Terminamos, pero como los mejores amigos, cuidándonos y apoyándonos y eso es muy importante para mí", declaró a la publicación.



No solo Selena Gómez, a Justin Bieber y The Weeknd les gustan las mismas latinas Hace semanas Justin Bieber fue captado paseando por las calles de Los Ángeles con su exnovia, a pocos días de darse a conocer que Selena Gómez había terminado su relación con el cantante The Weeknd. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Gómez, de raíces mexicanas, podría estar dándole una nueva oportunidad a quien fuera su pareja durante dos años, entre 2010 y 2012. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Mientras que The Weeknd no luce triste o preocupado por el acercamiento de Bieber con su expareja. Foto: Grosby | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cantante fue captado, según fanáticos, cogiéndole la mano a quien fuera la pareja de Bieber, Yovanna Ventura, e incluso los paparazzi los fotografiaron a su salida de la discoteca Hyde, en Los Ángeles, junto a otros amigos. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Yovanna Ventura tuvo una relación con Bieber en el 2014, dos años después de separarse de Selena Gómez. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Ventura tiene 21 años y, aunque nació en Miami, sus padres son dominicanos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su relación duró un año y aunque ambos publicaban fotos de su noviazgo, la dominicana borró las que tenía en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A la joven le encanta ejercitarse y regularmente publica sus rutinas en las redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En poco tiempo ha hecho una carrera en el modelaje y ha aparecido en varias campañas publicitarias para Good American, compañía creada por Khloé Kardashian y Emma Grede. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y aunque hace pocos meses The Weeknd y Selena Gómez aparentaban no tener problemas en su relación, ya el cantante podría una nueva conquista latina. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir

Sobre Justin Bieber y su presunto reinicio como pareja, Selena Gomez solo emitió un comentario y ni siquiera mencionó el nombre del artista canadiense. "Ya tengo 25 (años), no 18, 19 ó 20. Realmente aprecio a la gente que ha impactado mi vida".

Este jueves en la noche, a su llegada a la ceremonia de entrega de los premios especiales de Billboard, una reportera quiso saber un poco más sobre la relación y le preguntó a Selena Gomez cómo Justin Bieber había impactado su vida. La respuesta sorprendió a más de uno. "No creo que a nadie le importe realmente (saber eso). Para mí, lo importante es que he podido vivir como he querido. (Mis decisiones) no siempre serán bien vistas por todo el mundo, pero eso ya no me preocupa".



publicidad

"Mi familia está bien, mi salud también y, mira, soy una persona que amo profundamente... es quien soy", apuntó.