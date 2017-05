Nicky Jam: "J Balvin casi nos daña la boda"

Nicky Jam ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México para promover el concierto que ofrecerá ahí el viernes 12 de mayo y la plática con los medios giró a uno de los momentos más importantes de su vida: su boda.

El cantante de "El Perdón" se casó en febrero con la modelo colombiana Angélica Cruz en una ceremonia repleta de estrellas, incluyendo Vin Diesel, Gente de Zona y su compañero reggaetonero J Balvin.



Es justamente de Balvin uno de sus grandes recuerdos de la noche, ya que el cantante protagonizó una divertida escena durante una improvisada competencia de baile en la fiesta. A la hora de intentar dar un salto hacia atrás, el colombiano falló y se pegó con fuerza en el piso.

"J Balvin casi nos daña la boda rajándose la cabeza haciendo una maroma", recordó Nicky Jam ante la prensa. "Pero el tipo estaba muy contento. Siguió como si nada, con todo y golpe en la cabeza. Brincaba de emoción".



Sobre su unión con Angélica, detalló: "Yo me siento igualito. Si te casas y la cosa es diferente, entonces hay que preocuparse. Se supone que uno se siente igual que antes de casarse y para mí es lo mismo. Pero estoy muy contento, es una bendición de la vida, una bendición que nos dio Dios para seguir adelante y perseverar".



También respondió que no le molesta que la gente lo compare con otros exitosos artistas del género del momento, como justamente J Balvin o Maluma.

"Todos somos amigos, yo creo que cada quien tiene su esencia y su propio formato de música. A mí nunca antes me habían dicho que me parezco a un colega cantando ni nada por el estilo, pero J Balvin y Maluma son mis "panas" y no me preocupa que me comparen con ellos", subrayó.

