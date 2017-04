Natália Subtil, la exnuera de Bárbara Mori, tuvo que rechazar un papel en 'The Fate of the Furious'

Natália Subtil, actriz y modelo brasileña que también es exnuera de Bárbara Mori, dice que recibió una oferta para trabajar en la película The Fate of the Furious en 2016, sin embargo, no pudo aceptar el trabajo.

"Estaba embarazada y mi personaje tenía que andar en moto […] recibí la oferta en mayo cuando me enteré que estaba embarazada", dijo Subtil sobre la octava entrega de Fast & Furious a Notimex en una alfombra roja en la Ciudad de México recientemente.



La brasileña de 29 años tuvo una hija con Sergio Mayer Mori en noviembre de 2016. A pesar de haber terminado su relación con el hijo de 19 años de Bárbara Mori y Sergio Mayer Breton, la modelo cuenta que, tras unos roces, ambos llevan su relación en paz.

"Hoy recibí una carta de él [Sergio Mayer Mori]", dijo en su entrevista con Notimex. "Él está en Los Ángeles, California, y se preocupa por su hija, por mí, por estar bien para darle un buen ejemplo a Mila".



Bárbara Mori anda feliz con su nieta Hace 19 años Bárbara Mori y Sergio Mayer debutaron como papás de Sergio Mayer Jr. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Ahora que ha crecido, ya se estrenó como papá convirtiendo a Bárbara en una joven abuela. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Mila nació el pasado 21 de Noviembre del 2016 en la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La madre es la modelo brasileña Natália Subtil, quien es 9 años mayor que Sergio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Bárbara Mori es una de las más felices, según Sergio, está enamorada de su nieta. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por eso después de casi tres meses de que Mila nació, la guapa actriz sorprendió al publicar la primera fotografía donde se ve junto a ella en las redes sociales. "Amor, amor y más amor necesita este mundo. Es un trabajo de todos los días". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Bárbara ha sido criticada en varias ocasiones por aparecer con otros bebés, menos con su nieta. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Y aunque no ha dado declaraciones al respecto, según su hijo y Natália, la intérprete de 'Rubí' está muy contenta con la llegada de Mila. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Natália y la bebé estuvieron viviendo en su casa por algunas semanas, pues quería estar al pendiente de ellas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En verano del 2016 se rumoró que la guapa uruguaya estaba embarazada. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Y es que tenía pocos meses de haberse casado con el beisbolista Kenneth Sigman. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Sin embargo la información no fue real, aunque muy pronto llegaría un bebé a su vida, su nieta. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde que Bárbara se enteró de que se convertiría en abuela, se ha mantenido al pendiente de la salud de Natália y de Mila. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También ha estado al margen de los dimes y diretes entre su expareja Sergio Mayer y la modelo brasileña. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Claro que también ha apoyado a su hijo en esta nueva etapa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mila heredó el coqueto lunar de su abuela en la mejilla izquierda, muy cerca del ojo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta marca es muy característica de la actriz. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Sergio y Natália son muy guapos, por lo que seguramente Mila heredará su belleza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y qué decir de su abuela, quien es una de las actrices latinas más guapas del cine y la televisión. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿Compartirá Bárbara Mori más tiernos momentos con su nieta en las redes sociales? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

Además, Natália Subtil dijo que podría pasar las vacaciones de Semana Santa con Bárbara Mori o Sergio Mayer Breton para que puedan convivir con su nieta, Mila.

Natalia Subtil posó para Playboy México durante su embarazo. Mira alguna de las fotos aquí:



Natália Subtil y el día que salió embarazada en Playboy México Foto: Instagram @playboymx | Univision 0 Compartir Foto: Instagram @playboymx | Univision 0 Compartir Foto: Instagram @playboymx | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Instagram @playboymx | Univision 0 Compartir Foto: Instagram @playboymx | Univision 0 Compartir Foto: Instagram @playboymx | Univision 0 Compartir

El estreno de The Fate of the Furious será el 14 de abril. El filme, también llamado por los fans 'Fast 8', incluye algunos tributos al difunto actor Paul Walker.

