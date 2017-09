Muere Hugh Hefner, el fundador de Playboy

El icónico fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, falleció este miércoles 27 de septiembre a los 91 años de edad, según confirmó esa publicación en Twitter.

Hefner murió por causas naturales en su conocida casa de Los Ángeles, la mansión Playboy.



American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4