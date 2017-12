Captan en foto 'fantasma' de la plantación Myrtles

La plantación Myrtles es un lugar turístico ubicado en St. Francisville, Lousiana, cerca de Baton Rouge, que ha sido listada en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. Ofrece tours "históricos y de misterio", ya que se dice que es uno de los lugares más embrujados del país.

Este 5 de diciembre dieron otra noticia sobrenatural, ya que compartieron en su página de Facebook una foto que se tomó un grupo de mujeres que visitaban el lugar, y ahí, en el fondo de la imagen, supuestamente se refleja uno de los 12 fantasmas que al parecer rondan por ahí.



¿Existen los fantasmas? Mitos y realidades Lo hemos escuchado muchas veces. “No voy por allí porque sale un fantasma”, “dicen que el fantasma de esa mujer persigue a los hombres solteros”, “me asusta pasar de noche frente a un panteón”, “en esa tumba sale una aparición”, y frases por el estilo. Se trata del ancestral temor a lo desconocido, el sobrecogimiento que inspira la muerte y el llamado “Más Allá” o lo que pudiera existir una vez expiramos. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Según las creencias de cada cual después de la vida existe otra vida, algunos hablan del cielo y del infierno o del purgatorio, otros de dimensiones astrales, otros de reencarnación y surgen múltiples elucubraciones y suposiciones. Foto: Shutterstock 0 Compartir La creencia en fantasmas, seres del “Más Allá”, espíritus del otro mundo, almas en pena y apariciones sobrehumanas siempre ha acompañado a la historia del hombre. Se piensa que las ideas surgieron junto con la aparición de la especie humana sobre la Tierra en distintos lados del planeta. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ejemplo son las Cuevas de Altamira, en España, patrimonio de la humanidad, donde se descubrieron pinturas rupestres cuya antigüedad es de más de 30 000 años y en ellas se representan escenas que bien pudieron haber sido soñadas. Foto: Shutterstock 0 Compartir Los hombres del Paleolítico esculpieron en las cuevas las imágenes que se les presentaban en sus sueños. Como no existía explicación alguna para el fenómeno natural de la vida, que es la muerte, y no se conocía el mecanismo de los sueños, la creencia más generalizada era que al dormir se iba al Otro Mundo y ahí se encontraban con quienes habían muerto, alimentando aún más la idea de un mundo fascinante en la ultratumba. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir La creencia en fantasmas es terreno fértil para la imaginación, y centenares, inclusive miles, de obras literarias, de teatro, óperas, películas, expresiones artísticas de todo tipo, danzas y pinturas se basan en estas suposiciones y conjeturas. Famosos en la literatura son el fantasma que describe Shakespeare en Hamlet... Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, las menciones en las obras de Gabriel García Márquez, Horacio Quiroga, Kafka, en fin cientos y cientos de escritores y autores, en el cine hay ciento de películas al respecto. Foto: Shutterstock 0 Compartir Los fantasmas ejercen mucha fascinación pues actúan sobre esa parte imaginativa que todos tenemos y motiva un sinnúmero de cuentos y leyendas. Tanta es su atracción que ha servido para desarrollar otras creencias como el espiritismo... Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Mediante la cual sus seguidores afirman comunicarse con espíritus y materializar fantasmas o ectoplasmas mediante personas conocidas como médiums o canales, así como juegos y oráculos, entre ellos la Ouija. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En realidad muchas veces estamos viendo “fantasmas” o sea, muchas cosas que ya han dejado de existir. Supongamos una estrella que esté a 100 años luz de la Tierra y haga explosión en este momento, volviéndose una llamada Supernova. Pues como la luz viaja a 300 000 kilómetros por segundo y esa estrella está tan distante, seguiríamos viendo su luz durante un siglo aunque ya no existiera físicamente porque habría desaparecido.

Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Pero su luz continuaría viajando en el espacio. O la imagen que nos trae el cine de quienes ya no están. Si un medio técnico puede lograr eso ¿qué no podrá concebir la mente que es la creadora de la tecnología? Foto: Shutterstock 0 Compartir El campo que abarca lo que se puede llamar la fantasmagoría o simulación de los fantasmas por medios artificiales también es muy extenso. Por otra parte, también se reportan diferentes apariciones: las que aparecen en un lugar específico o los famosos “fantasmas” ligados a castillos antiguos, mansiones, edificios...

Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y otros sitios que se asocian con el folclor que generalmente no inspiran terror pues han pasado a ser parte de la leyenda. Foto: Shutterstock 0 Compartir Otras apariciones son las llamadas “post mortem” cuando una persona parece haber proyectado su energía en el momento de morir avisando a un ser querido lo que ha ocurrido. Se han reportado muchísimos casos de soldados que supuestamente han emitido su imagen en el momento de la muerte y su madre o esposa o su padre o un amigo muy querido han “visto” la aparición para luego descubrir lo que ha pasado. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir También son famosos los “poltergeister” que supuestamente son tipos de ondas negativas de energía capaz de causar accidentes en una casa o lugar, provocar ruidos, y muchos otros fenómenos similares aterrorizadores. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este viene a ser el caso de los fantasmas que aparecen siempre en el mismo lugar que habitaba o frecuentaba la persona con que se asocia o bien en el lugar en que tuvo una muerte violenta. Por eso es posible formular la hipótesis de que quizá estén asociados a algún tipo de lo que se ha descrito como memoria celular...

Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir O sea, que en las paredes u objetos que tocamos dejamos como una huella que permanece algún tiempo aún cuando no estemos físicamente, algo muy discutible pero que vale la pena explorar. Foto: Shutterstock 0 Compartir Por otra parte, y en unos pocos casos, pueden trasladarse a otro lugar, pero siempre asociados a alguna persona relacionada con ellos. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Parapsicología es una disciplina que entre su campo de estudio se encuentra precisamente el de los fantasmas o apariciones. Los investigadores tratan de efectuar experimentos adecuados para determinar la naturaleza de esos fenómenos que ya bien sea productos de la sugestión, la alucinación, la hipnosis colectiva...

Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir El efecto de drogas alucinógenas, enfermedades mentales como la esquizofrenia en la que el paciente “oye voces” que solamente están en su cerebro, u otros factores lo cierto es que sigue siendo un tema fascinante. Y mientras se continúa profundizando en este mundo alucinante, los actores del espectáculo seguirán captando la atención de profesionales y artistas, escritores y dramaturgos, psiquiatras y psicólogos, estudiosos de la conducta humana y quienes de una forma u otra nos sentimos fascinados por las “historias de fantasmas”. Foto: Shutterstock 0 Compartir Sean una forma de energía o una invención de la mente, un producto de la fantasía o la sugestión, lo cierto es que ejercen una singular atracción en quienes se aventuran a entrar en las llamadas “casas embrujadas” o incursionar en los caminos desolados donde según las leyendas surgen siniestras apariciones a la luz de la Luna, y se escuchan de noche los gemidos de las almas en pena. Foto: Shutterstock 0 Compartir

En la foto grupal, puede distinguirse en la ventana el rostro de una persona, que los mismos encargados del lugar aseguran que es el espíritu de Chloe, una niña afroamericana de 12 años que murió en el lugar y que al parecer ya ha sido retratada en otras imágenes, desde 1992.

Según la página de la plantación, en este lugar histórico han sido asesinadas más de 10 personas y dicen que más de una docena de espíritus se han quedado por ahí. La plantación Myrtles funciona desde hace varias décadas como "bed and breakfast" y ha salido en programas clásicos estadounidenses como "Unsolved Mysteries".

No obstante, a muchos no les parece nada entretenido que el lugar esté haciendo negocio con la muerte de quienes aseguran eran esclavos que trabajaban ahí.



En los más de mil comentarios que salen en esta foto compartida por la misma página oficial de Facebook de la plantación Myrtle, hay quienes se quejan de que están explotando uno de los hechos más denigrantes para la comunidad afroamericana: la esclavitud.

"Espero que esa pequeña niña y su familia asusten a todos sus huéspedes. El hecho de que alguien considere que esto es algo 'divertido' para compartir muestra cuán poco respeto tienen ustedes para la historia de los africanos esclavizados en este país", dijo un usuario.

Otro más anotó: "No tienen vergüenza. Sea o no falsa esta foto, usar la idea de esclavos muertos que se volvieron fantasmas para hacer crecer un negocio debe ser una de las cosas más desagradables que he visto. ¿No fue suficiente con lo mal que se la pasaron mientras vivían?".

Lo cierto es que la foto de cualquier manera está haciendo sus rondas por el Internet, listo para el debate de todos aquellos fanáticos de lo sobrenatural. ¿Tú ves un fantasma ahí o es otra cosa falsa?