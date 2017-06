Mira cómo canta el tierno hijo de Juanes

Dante, el más pequeño de los hijos de Juanes, parece haber heredado todo el talento musical de su padre. El artista colombiano publicó un video el jueves en el que el niño de siete años canta, con una impresionante voz, 'You've Got A Friend in Me', el tema de la película animada de Disney Pixar Toy Story.

En su publicación, Juanes reveló que el video había sido grabado durante la clase de canto de Dante con la maestra Sory Pérez. Juanes tiene tres hijos con la actriz Karen Martínez: Luna, de 13 años, Paloma, de 12, y Dante, de siete.



Dante cantando #youvegotafriendinme en su clase de canto con @sory.perez1 ;-)) #randynewman Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 31 de May de 2017 a la(s) 2:19 PDT

Hace unas semanas Juanes lanzó un álbum llamado Mis planes son amarte. Mira lo que nos contó sobre su nuevo disco aquí:



Behind the Scenes: Así se grabó el nuevo disco de Juanes 'Mis planes son amarte' Uforia Music 0 Compartir

