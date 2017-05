"No se acerquen a mí", así le habla a su equipo Steve Harvey, el hombre que se equivocó en Miss Universo

El email en que Steve Harvey amenaza a su equipo fue revelado por el blogger Robert Feder, de Chicago, y se volvió viral. El comediante y presentador tiene un programa de TV en el que hace entrevistas a personajes como Kelly Osbourne o personas anónimas con historias asombrosas, como una mujer que tuvo un bebé a pesar de haber sido diagnosticada con esterilidad.

En el email dice:



"Buenos días a todos.

Me gustaría que todos ustedes revisen y se adhieran a las siguientes reglas para la temporada cinco de mi programa de entrevistas.

No habrá reuniones en mi camerino. No me interrumpan y no lo abran. NADIE.

No vengan a mi camerino a menos que sean invitados. No abran la puerta de mi vestidor. SI USTED ABRE MI PUERTA, SERÁ RETIRADO.

Mi equipo de seguridad evitará que se paren en mi puerta y tengan la intención de verme o hablarme. Quiero que toda la gente que me embosca dejen de hacerlo. Eso incluye personal de TV.

Para verme, deben programar una cita. Se han aprovechado de mi política indulgente en el pasado. Esto termina ahora. NO MÁS.

No se acerquen a mí mientras estoy en la silla de maquillaje a menos que pida hablar con alguien directamente.

Golpee o utilice el timbre del puerta. Quiero tener más tiempo libre para mí durante todo el día.

No me espere en ningún pasillo para hablar conmigo. Odio ser emboscado. Por favor, haga una cita.

No me retengas en el pasillo y no intentes caminar conmigo. Sí, estás leyendo esto, sí, me refiero a ti. No te ofendas por estas nuevas reglas. Es por el bien de mi vida personal.



Gracias a todos, Steve Harvey.

En entrevista con Entertainment Tonight, el comediante confirmó que el email es real y que no va a disculparse con nadie por haberlo escrito: "No puedo caminar del escenario al camerino, ni sentarme en mi silla de maquillaje, ni caminar de mi camerino al escenario o simplemente sentarme y almorzar sin que alguien se acerque [...] Siempre he tenido una política en la que, sabes, puedes venir y hablar conmigo, hay mucha gente por aquí, pero algunos de ellos se aprovecharon [...] Yo estoy en mi silla de maquillaje y entran en la habitación, estoy almorzando y entran, no llaman a la puerta [...] Si estoy en el pasillo, me emboscan personas y amigos que vienen al show y me hacen firmar cosas. [...]".

En Twitter, el email generó miles de reacciones:



I wanna meet the people who were falling all over themselves to speak to Steve Harvey https://t.co/vStoGoIsqz — lil bougie sandwich (@simonefiasco) May 10, 2017



"Quisiera conocer a las personas que se atropellan y caen para hablar con Steve Harvey".



Sending this to my family https://t.co/Ba18tRQLKI — Vann R. Newkirk II (@fivefifths) May 10, 2017



"Le estoy enviando esto a mi familia".



me sitting down at dinner with a tinder date https://t.co/Xq0nLCdvpA — Sam Lansky (@samlansky) May 10, 2017



"Así soy yo al sentarme a comer con una cita de Tinder".