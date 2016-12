Mira a Laurie Hernández bailando 'Bamboleo' en el súper mercado

La gimnasta del equipo olímpico estadounidense, Laurie Hernández, compartió un video en el que aparece bailando al ritmo flamenco la canción 'Bamboleo' de Gipsy King en un súper mercado.

La coreografía de Hernández es una imitación de una escena de la película animada 'Sing' que se estrena en las salas de cine este 21 de diciembre.

En la animación, el personaje de Rosita (interpretado por Reese Whiterspoon) interrumpe sus compras para dejarse llevar por la música flamenca y monta una coreografía entre los pasillos vacíos de una tienda.



"Estaba tan emocionada por la película que no pude evitar recrear mi escena favorita" posteó Laurie, de 16 años, en su cuenta de Twitter en referencia a este video en el que aparece brevemente Val Chmerkovskiy, su pareja de baile en el show 'Dancing with the Stars'.

La medallista se despide con un guiño a la cámara y el mensaje, también compartido en sus redes, "sueña en grande"



Had a blast watching #SingMovie !So grateful to collaborate with @UniversalPics to share this story!Always take the shot&dream BIG everyone! pic.twitter.com/touwKy4BF3