Miguel Varoni presume que durmió con Shannon de Lima

El actor de 'Pedro el Escamoso' sorprendió al publicar en las redes una foto con la bella modelo, quien fue ex de Marc Anthony y el boxeador 'El Canelo'.

El actor colombiano-argentino Miguel Varoni dio la nota al publicar en su perfil de Instagram una foto que decía al pie: "Esto si es tener buenos días !!! En la mañana hoy dormí con @shadelima!"

Pero claro, esto sólo se trató de un vuelo en el que ambos coincidieron.



Bromista, el protagonista de 'Dueños del paraíso' y de 'Pedro el escamoso', subió la foto a su red, recibiendo cientos de likes y comentarios, mientras que su esposa, Catherine Siachoque, solo sonrió en su propia red, reposteando la foto para después llenar de elogios a la modelo venezolana, y agregando este mensaje:

“Con cara de alegría le dije espectacular, demasiado divina esta mujer y a esa hora que todas andamos con la gafa pegada a la cara y ¿ella así? No es justo con nosotras las demás mortales."



Siachoque y Varoni comenzaron su relación hace 20 años durante la grabación de la telenovela 'Las Juanas' y aunque no tienen hijos, la felicidad que se vive en su hogar los acompaña a donde quiera que vayan.

Cada vez que Catherine o Miguel ofrecen una entrevista le hacen la misma pregunta ¿Por qué no tienen hijos? A lo que en el 2016 el galán de telenovelas colombiano respondió “porque no nos interesa… Tenemos derecho a no tener hijos."