Miente en Instagram sin que te cachen: el #BowWowChallenge es el nuevo reto viral

Todo empezó con un post en Instagram. El rapero y celebridad de realities Bow Wow había publicado una foto en la que se veía un avión privado y un par de Mercedes-Benz. El pie de foto y la geolocalización del contenido insinuaban que la también celebridad de reality shows viajaría de Georgia a Nueva York para dar entrevistas sobre el programa ‘Growing Up Hip Hop’. Sin embargo, ese mismo día, el cantante fue retratado por algunas personas en un vuelo comercial.



Travel day. NYC press run for Growing Up Hip Hop. Lets gooo. I promise to bring yall the hottest show EVER. May 25th on @wetv Una publicación compartida de Bow wow (@shadmoss) el 8 de May de 2017 a la(s) 6:53 PDT

Inmediatamente surgió un nuevo reto en redes sociales, el #bowwowchallenge. En él, los usuarios publican cosas falsas como si fueran reales.



Live at the stadium for the #bowwowchallenge pic.twitter.com/DYLDuMWLCy — The Chief (@miketjnr) May 10, 2017

El rapero, también conocido como Shad Moss, respondió a la controversia días después. “Ustedes no viven mi vida. Todos hablan del avión, no sabía que eso era una noticia. Eso no es noticia. ¿Qué hay que hablar de eso?”, dijo en un video de Instagram Live, según E! News. “No hay nada de qué hablar. No tengo nada que explicarle a la gente. He estado haciendo eso por demasiado tiempo. Toma un segundo odiar pero una vida ganar $500,000 dólares. Cuando ganen $500,000, háblenme”.

