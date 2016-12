Mick Jagger bautiza como Albahaca a su octavo hijo

*HARPER SEVEN* Los Beckham "cerraron la fábrica de bebés" con la perfección. David moría por tener una nena, luego de ya tener tres hijos varones y el cuarto embarazo de su esposa Victoria le dio la felicidad plena. Pero no podían quedar con un nombre convencional para su hijita. Así que el guapo David y la hermosa Victoria decidieron llamar a su hija Harper, que es un nombre inglés antigüo, un poco inspirado en el libro favorito de Victoria, que es "To Kill a Mockingbird", de la autora Harper Lee y el Seven simboliza una perfección espiritual. "En muchas culturas el siete es un número de suerte", dijo el ex futbolista. La más pequeña de los Beckham no podía quedarse atrás pues sus hermanos mayores tienen nombres directamente relacionados al lugar donde fueron concebidos: Romeo, Brooklyn y Cruz Mira aquí más videos de Chismes. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción.

0 Compartir