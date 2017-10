Mentiras, verdades y desamor: la honestidad de Josephine Ochoa cuestionada por sus ex

Susie De Los Santos cuenta que cuando se enteró por Despierta América que Josephine Ochoa salió del closet se sintió orgullosa: "me sentí bien de que 'Jossie' le diera ese reconocimiento a Sandra, porque yo sé que Sandra ama a 'Josie' con todo su corazón, no voy a hablar mal de su relación, yo solamente voy a hablar de lo que viví con ellas [...] Me mandaron un clip donde ella dijo que es una mujer transparente y que Sandra ha sido la primera y única mujer con que ha estado y eso a mí me chocó porque si tú en verdad quieres salir del clóset e inspirar a otras personas, habla con la verdad. Entonces eso me hizo pensar sobre cuáles son todas las intenciones detrás de todo esta revelación". En ese punto, todas empiezan a hablar de las situaciones que presenciaron durante el reality. Martha María López, por ejemplo, recordó una noche en que ella fue al hotel donde estaba Susie De Los Santos y Josephine Ochoa estaba allí con ella: "estaban durmiendo en la misma cama y les dije 'no hagan nada mientras yo esté aquí'".

Foto: Univision.com | Univision

