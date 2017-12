Melanie Martínez se horroriza al leer que quien fuese su mejor amiga la acusa de violarla

La cantautora neoyorquina Melanie Martínez, célebre por su participación en la competencia 'The Voice', enfrentó con tristeza las denuncias que en su contra hizo Timothy Heller, quien fuera su mejor amiga y quien públicamente la señaló alegando que tras presionarla para que fumaran marihuana, la penetró sin autorización con un juguete sexual.

Este lunes, Heller, también cantautora, denunció con un extenso mensaje en Twitter, que durante mucho tiempo fue amiga de Martínez, desarrollándose entre ambas una relación que describió como "codependiente". Escribió que Martínez, de padres puertorriqueño y dominicano, le abrió las puertas de su hogar y de su corazón cuando enfrentó uno de los peores momentos de su vida y por eso siempre vivirá agradecida.



En fotos: Así fue la protesta contra los acosadores sexuales en la Marcha del #MeToo en Hollywood Los acosadores sexuales saben que a ellos va dirigido el mensaje. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir "No somos cosas". Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir Marcha #MeToo realizada el domingo 12 de noviembre de 2017 recorrió el Paseo de las Estrellas en Hollywood. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "La forma como me visto no es un sí". Foto: Twitter/Christine|Designer/‏@HighparDigital | Univision 0 Compartir "Sí siginifica sí. No siginifica no". Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir Chicas poderosas de Code Pink en la Marcha #MeToo. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una participante en la marcha hace una representación de la mujer acosada y abusada sexualmente. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir "Yo también". Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir "Yo también he estado ahí. Te creo". Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El reclamo también fue para el "depredador en jefe". Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir Recuperar el lugar de trabajo. Foto: AP Photo/Damian Dovarganes | Univision 0 Compartir La actriz Christy Lee Hughes con organizadoras de la marcha. Foto: Twitter/Christy Lee Hughes‏/@ChristyLeeH | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marcha #MeToo de sobrevivientes del acoso y abuso sexual por las calles de Hollywood. Foto: AP Photo/Damian Dovarganes | Univision 0 Compartir Cuando las "zorras" atacan a las mujeres que defienden sus derechos. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir Una mujer llevaba un cartel con la imagen de la Virgen María con la etiqueta de #MeToo. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Del otro lado de la imagen de la Virgen María denunciaba el asalto sexual que sufrió por 22 años como militar. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir "Yo también he estado ahí". Foto: AP Photo/Damian Dovarganes | Univision 0 Compartir "Mi mamá, mi abuela y mi tía también". Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Univision 0 Compartir

Lo que no puede, según consignó, es quedarse callada y fingir que nada pasó. De acuerdo con su detallada explicación, durante dos días pernoctó en la casa de Melanie Martínez. La primera noche, la sexta finalista de la tercera temporada de 'The Voice' comenzó a preguntarle sobre sus preferencias sexuales. "Como víctima de abuso sexual, el sexo es un tema del que no me gusta hablar. No me sentía cómoda, pero como estaba con mi mejor amiga, intenté responderle", escribió.

Estando ambas en la cama, Heller alega que Melanie Martínez le preguntó si tendría relaciones íntimas con ella. Cuando le recordó que ella tenía novio, la intérprete de 'Cry Baby' supuestamente le replicó que eso no era ningún problema. "Él no se tiene que enterar", supuestamente le dijo antes de ambas quedarse dormidas.



When I wrote this story about my assault, I initially wasn’t going to make the abuser. But I think it’s important for you all to know this is about Melanie Martinez pic.twitter.com/4PQ5oNI2s9 — Timothy Heller (@timethyheller) December 4, 2017

Heller se fue a trabajar al día siguiente y cuando regresó, Melanie Martínez volvió a insistirle con el sexo, no sin antes invitarla a fumar marihuana. Drogadas las dos, ocurrió lo impensable.

De acuerdo con el relato de Timothy Heller, su mejor amiga comenzó acariciándole el brazo; una hora más tarde le practicó sexo oral y poco después, sin preguntarle, la penetró con un juguete sexual. "Me quedé quieta y no le reciproqué... Nunca dije sí; en repetidas ocasiones le dije no", recordó.



Tras esa noche, jamás volvieron a tocar el tema. Sin embargo, Heller sostuvo que Melanie Martínez decidió distanciarse, pues supuestamente no tenía tiempo para dedicarle. Esa frialdad no la llevó a realizar su denuncia pública. Alegó que se atrevió a hacerlo ahora motivada por las recientes denuncias de acoso y abuso sexual que han hecho múltiples figuras conocidas.

Este martes, la finalista de 'The Voice' se expresó entristecida y horrorizada por el relato de Heller, con quien aseguró solo disfutó de una "íntima amistad".

"Ella nunca dijo no a lo que decidimos hacer juntas", recalcó antes de culminar su mensaje enviándole mucha luz y amor a su examiga.