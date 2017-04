Melanie Griffith habla de su matrimonio con Antonio Banderas: "terminó porque me sentía atorada"

Melanie Griffith se divorció de Antonio Banderas después de 18 años de matrimonio, en 2014. Ahora, la actriz revela las razones por las cuales puso fin a su relación en una entrevista con Porter.

"Creo que parte de las razones por las que mi matrimonio con Antonio [Banderas] terminó fue porque me sentía atorada. Nadie más tiene la culpa", dijo. "Es sólo que estaba personalmente atorada y no dejaré que eso vuelva a pasar, quiero disfrutar de la vida y quiero hacer lo que sea que quiera hacer".

Además, contó a la revista que desde su divorcio no ha ido a citas ni conocido a nadie más. "Soy muy tímida con los hombres ahora, muy reservada. No he conocido a nadie en los casi dos años que llevamos divorciados", dijo. "No, no voy a citas, nadie me ha preguntado si quiero ir a una cita. Salgo con mis amigas".

Griffith también dijo que ha encontrado un gran apoyo en Kris Jenner, la mamá de las Kardashian. "Cuando estoy teniendo un pésimo día, tocando fondo, ella viene a mi casa, se sienta en mi cama y está conmigo", dijo.

Antonio Banderas reveló lo que siente por su exesposa en esta entrevista el año pasado:



¿Qué piensa Antonio Banderas de su ex Melanie Griffith? /Univision 0 Compartir

El actor español recientemente reveló que sufrió un ataque al corazón en enero de este año. Mira lo que dijo sobre su infarto y la cirugía a la que tuvo que someterse aquí:



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: