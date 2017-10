"Me dio mucho miedo, sigo en shock": así vivió Andrea Escalona el tiroteo en Las Vegas

Andrea Escalona vivió momentos de angustia y un susto tremendo ya que se encontraba en Las Vegas, Nevada cuando se vivió el cruel tiroteo que dejó más de 50 muertos y 500 heridos.

Con la voz entrecortada Andy Escalona habló en exclusiva con Univision Entretenimiento y reveló los momentos de angustia que vivió en las calles de Las Vegas: “Me vine por mi cumpleaños con mi mamá y unas amigas. Estábamos en un restaurante cenando cuando de pronto se acercó un mesero mexicano y nos comentó si sabíamos del tiroteo, nosotros no teníamos información y en Internet no había realmente nada esos fueron los primeros minutos de angustia”.



“De pronto en el restaurante nadie podía salir, nadie se podía mover del casino y nos sentíamos literalmente secuestrados, nos pusieron en la parte de arriba del restaurante, nos encerraron y tratábamos de asomarnos para ver las calles y estaban completamente vacías”, relata la cantante aun con desesperación.

Luego de eso, en el hotel en el que estaba ese restaurante tampoco la dejaban salir: “ Estábamos en el hotel, seguían sin dejarnos salir, los taxis sólo eran para los paramédicos y si salías era bajo tu propia responsabilidad. Tuvimos que quedarnos una noche extra a la que teníamos considerada, el hotel nos lo regaló, todas mis amigas y yo estábamos súper choqueadas, moríamos de miedo y como a las tres horas salimos a nuestro hotel donde hicimos la maleta para irnos a México enseguida”.



La angustia era inevitable y no podía manejar el temor que tenía: “ Me dio mucho miedo, sigo en shock, hace rato que me pude bañar lloré bastante, de verdad no puedo entender que un tipo mate gente así como así. En la vida una hay que estar en paz, uno no tiene la vida comprada y lamento profundamente la gente que perdió un ser querido”.

Luego de hacer maletas para el aeropuerto, la intérprete de 'Mala inversión' pudo observar el ambiente de duelo en la 'Ciudad del Pecado': “Estaban las calles vacías, se sentía un ambiente de duelo, nadie tiene la vida comprada y gracias a Dios pude seguir abrazando a mi familia, es una experiencia horrible”, concluyó Escalona entre suspiros.