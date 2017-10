Mayrín Villanueva, desesperada ya aceptó que Eduardo Santamarina no baje de peso

Eduardo Santamarina confiesa que le cuesta trabajo mantener un cuerpo escultural pues su amor por la comida lo hace subir constantemente de peso, aunque trata de tener una alimentación balanceada y hacer un poco de ejercicio pues, dice, su mejor inspiración es su esposa Mayrín Villanueva quien a sus 46 años de edad, es una de las mujeres más bellas de la industria del entretenimiento mexicano.

Santamarina asegura que su esposa se la pasa dándole consejos para mantenerse en forma: “se preguntarán, ¿entonces por qué éste sube de peso? La pobre (Mayrín) se ha cansado de decirme, pero obviamente ella no puede entrar al cuerpo y al cerebro de Eduardo y me dice: ‘¿sabes qué? Ya, me doy por vencida, me derroto y ya no puedo con esto’”, contó con su característico sentido del humor.



Eduardo Santamarina quiere ser el más villano de todos Eduardo Santamarina podría llevarse el título a Mejor Villano, en los Premios TVyNovelas 2016. Su nominación se debe a su papel en Antes Muerta Que Lichita. Donde le dio vida al personaje de Augusto de Toledo y Mondragón. Sí de malos se trata nadie como don Augusto de Toledo y Mondragón, el dueño de Icónika y rey de los villanos. Cuando se escuchaba el "¡stop, stop!" todos los icónikos se ponían a temblar. Las víctimas de Augusto no distinguían sexo, edad o puesto en Icónika. Hasta su familia está incluida en la lista de víctimas; su hijo Alex cuando le dijo que era gay, su esposa Beatriz con sus infidelidades, Dafne con su indiferencia. Ni su propio hermano se salvó de sus garras y le provocó un infarto fulminante. Si se desataba su furia, el grito era ¡Te hace sentidooo! Esta es la sexta nominación en toda su carrera. Eduardo ya tiene dos estatuillas en su casa. La primera en 1993 por Mejor Actor Joven y la segunda por Mejor Actor Protagónico, en 2005.



Y a pesar de que admite que a veces se ha dejado ver con unos kilitos de más, asegura que está dispuesto a recobrar la figura y a mantenerse saludable. “Obviamente es algo que me estimula y, aunque no lo haga (bajar de peso), me queda esa sensación de decir: ‘sé que no estoy haciendo lo correcto’. Además, no tanto por mi trabajo, hoy en día es un tema de salud, ya no tengo 18 años como cuando puedes subir y bajar de peso, ya a mi edad, a los 49, ya te cuesta cada vez un poco más, lo cual no es nada sano…”, aseguró.

Mayrín Villanueva ha declarado que ella lo ve: “guapísimo, así como está, déjenlo en paz” y que a pesar de que ella lleva una alimentación balanceada, “me cuesta mucho trabajo porque come delicioso y se me antoja todo. Él tiene la facilidad de bajar de peso muy rápido”, comentó.



Como han crecido los hijos de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina El 28 de febrero del 2009 Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva sellaron su amor en una boda civil muy íntima. Se han consolidado como una de las parejas más estables del medio del espectáculo, a pesar de las polémicas que los ordearon por algún tiempo. Los dos eran divorciados y ya tenían hijos, él unos gemelos y la actriz una niña y un niño. Pero al unir sus vidas lograron formar una familia feliz, en donde todos se llevan muy bien. Producto del amor de Eduardo y Mayrín nació Julia, quien acaba de cumplir 7 años de edad. La familia Santamarina Villanueva está formada por siete miembros: Mayrín y Eduardo a la cabeza, los gemelos Roberto y Eduardo, Sebastián, Romina y la pequeña Julia. Ellos son Roberto y José Eduardo, hijos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, ahora ya tienen 15 años y son igual de altos que su padre. Se llevan muy bien con Sebastián, el hijo de Mayrín. Sebastián y Romina son producto del amor que hubo entre Mayrín Villanueva y Jorge Poza. Ellas son las princesas de la actriz, con quien siempre se divierte cada vez que puede. Sebastián siguió los pasos de sus papás, acaba de debutar como actor en la telenovela "Despertar contigo", la nueva telenovela del productor Pedro Damián. Por lo que seguramente ellos le darán buenos consejos para que se convierta en un gran actor. Romina heredó los ojos verdes de su papá Jorge Poza. Ya es toda una señorita y muy guapa, igual que su talentosa madre. Mayrín está muy feliz de sus retoños y siempre los presume, se ve que es una excelente mamá. El pasado 18 de julio la pequeña julia cumplió 7 añitos y Mayrín la llevó de vacaciones al hermoso estado de Quintana Roo, lugar donde se encuentra grabando la telenovela "Mujeres de negro". Esta pareja de telenovela está demostrando que son unos papás ejemplares y que su amor será para siempre.



El actor está grabando actualmente la novela ‘Sin tu mirada’ y adelantó que está preparando su fiesta de cumpleaños número de 50. “Una pachanga aquí y ya después vendrán los viajes y todo. De entrada, cada diez años hago un mega pachangón”, aseguró, dejando claro que para ese día contará con una larga lista de invitados.