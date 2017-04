Marjorie de Sousa confiesa que sufrió depresión y un "ataque de miedo"

Después de dar a luz, la actriz Marjorie de Sousa sufrió una semana de depresión, según contó en entrevista para El Gordo y La Flaca. "Sí, sí da, es muy fuerte", dijo la venezolana a Lili Estefan en Nueva York, el marco de una sesión de fotos para la revista People en Español.

"Me encerré una semana en mi cuarto, sin bajar. No veía televisión, lo único que estaba era pendiente del bebé", contó De Sousa, quien tuvo a su primer hijo, Matías Gil de Sousa, el 27 de enero. "Sí hubo un momento que te entra un ataque de miedo que dices, '¿Yo voy a poder con todo? ¿Y si no soy buena madre?'"



publicidad

Marjorie de Sousa también reveló cómo esta depresión impactó su relación con el actor Julián Gil, padre del niño con quien terminó su noviazgo y compromiso de boda semanas después.



Primeras fotos exclusivas del rostro del bebé de Julián Gil y Marjorie de Sousa Julián Gil compartió con Univision Entretenimiento fotos en exclusiva del rostro Matías, su bebé con Marjorie de Sousa. Foto: Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Matías Gil de Sousa cumplió tres meses de nacido el 27 de abril. Foto: Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Julián Gil actualmente se encuentra en China de viaje con su hija. Sin embargo, el actor compartió fotos de Matías en Instagram con motivo de los primeros tres meses de vida de su bebé. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matías fue retratado durante sus primeros días de vida por una fotógrafa profesional. Foto: Carla Macias / Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Matías fue retratado durante sus primeros días de vida por una fotógrafa profesional. Foto: Carla Macias / Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir ¡Hola, Matías! Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián con el nuevo integrante de la familia Gil. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Matías aparentemente con su hermana Nicole Gil. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir En el pasado, tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil sólo habían publicado fotos de las manos o los pies de Matías por un contrato de exclusividad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta es una de las fotografías que publicaron cuando Matías acababa de nacer. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián está muy emocionado con su hijo, desde hace tiempo tenía la ilusión de volver a convertirse en padre: "Enamorado", escribió en esta foto que publicó en Facebook, donde se ve la rubia cabellera del pequeño. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Julián Gil y Marjorie de Sousa parecían estar muy enamorados el día que nació su hijo, pero su relación terminaría algunas semanas después. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matías Gregorio Gil de Sousa nació el pasado 27 de enero en un hospital de la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los actores compartieron en las redes sociales la noticia con una tierna foto: "Nos portamos bien 🙌🏻 para q Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas 😍 gracias, gracias, gracias 🙌🏻🙏🏻❤️🍼te amamos @matiasgildesousa #papáymamá #nuestroregalo", escribió en Instagram la guapa venezolana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Hasta en el último momento del embarazo, Julián y Marjorie disfrutaron la etapa con divertidas fotos y videos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja había retrasado la fecha de su boda para disfrutar el crecimiento de su hijo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa no dejó de presumir su pancita ni en el último minuto de su embarazo. 0 Compartir Julián Gil también estaba contando los días para tener entre sus brazos a Matías, siempre estuvo muy comprometido con la etapa de embarazo de Marjorie, hasta le tomó fotos para capturar cada momento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie de Sousa embarazada de Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja se comprometió durante el embarazo de Marjorie. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Algunos medios de comunicación, decían que Marjorie daría a luz la última semana del mes de enero y le atinaron, nació la mañana del pasado 27 de enero del 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su ruptura a finales de abril, menos de tres meses después de que tuvieron a Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz confesó que físicamente y emocionalmente ha sido un cambio muy fuerte, por eso le pide a los hombres que le den mucho amor a las mujeres embarazadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie es una de las actrices más sexys de las telenovelas, pero subir de peso no fue un problema para ella, pues sabe que fue por el bien de su bebé. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los amigos de ambos han estado muy al pendiente y comparten su felicidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por eso tuvieron varios baby shower, en los que se divirtieron en grande. 0 Compartir No cabe duda que la maternidad hizo ver más guapa a la actriz. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hace algunos meses Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película, se despidió con un emotivo mensaje para Marjorie y su hijo: "Hoy me toca viajar a España es Por trabajo Lejos muy lejos de ustedes a un proyecto soñado #jesusdenazaret. Y también hoy la vida nos pone una prueba a ver de qué estamos hechos". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Sabemos lo duro que es separarnos aunque sea por un ratito pero a la vez el saber todo el amor que existe entre los 3 me da la tranquilidad de poderme ir sabiendo que nada será más fuerte que nosotros". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Te amo y te quiero dar las gracias por estar ahí firme como siempre.... Por ser mi cómplice... mi amiga.... mi consejera... mi amor... Mi todo.... Le pido a Dios que me los cuide a los dos y le dices a @matiasgildesousa Todas las noches que papi lo ama y que lo esperamos con ansias TE ADORO ❤️❤️❤️", escribió en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián no quiso perderse ningún momento del embarazo, por eso utilizaron la tecnología para que estuviera 'presente en el ultrasonido': "Así escucharon hoy mi corazón 😍 emocionado por ver a mi mamá, también estaba mi abuelita, mi papá que nos llamó por FaceTime y me vio también mi carita hermosa. No tenía muchas ganas de moverme, estoy un poco agotado de trabajar con mamá", publicó en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Y cuando todavía no nacía, Matías ya tenía su propia cuenta de Instagram, donde los felices papás compartieron momentos de su crecimiento: "Y así nuestra historia 😱😂😂😂 serán mis papás?? 😁😂😂😂😂😍😍😍". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que supieron que se convertirían en padres han gritado su felicidad a los cuatro vientos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja no ha dejado de comprar ropa y accesorios para su bebito: "Este es un regalo de mi papi 😍 se siente bonito que me amen tanto❤️❤️❤️👶🏼👧🏼👦🏼". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie continuó haciendo ejercicio para mantenerse sana y fuerte durante el embarazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También acompañaba a Julián a los eventos que lo invitan y seguía luciendo guapísima. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella es la prueba de que las mujeres embarazadas tienen una luz especial. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cuando están juntos se la pasan derramando miel, la pareja le contó a la revista People en Español cómo fue que se comprometieron. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián Gil la llevó a un restaurante en Miami y la guapa venezolana pensaba que sólo sería una cena romántica. Sin embargo esa noche cambiaría su vida. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A ritmo de Mariachi, Julián Gil se hincó y le entregó el anillo de compromiso, sus familiares y amigos salieron para aplaudirles, pues estaban escondidos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Tuve que engañarla, engañarla, engañarla... Se enojó conmigo miércoles, jueves y viernes", explicó el galán a la revista People en Español. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián estaba muy nervioso, pero todo salió a la perfección. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie lloró de la emoción y no dudó en darle el tan anhelado 'sí' a su novio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián estuvo muy comprometido con todas las etapas del embarazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que anunciaron el sexo del bebé crearon su cuenta en Instagram, donde los actores compartirán su crecimiento con sus seguidores. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La noticia la dieron a través de una convivencia que organizaron con la revista TVyNovelas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Me llegan muchos regalos de amigos de mis papis 😍@sgranada gracias 😍😘", escribieron en esta imagen. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián y Marjorie decidieron que Matías sería mexicano, pues ambos actores le tienen mucho cariño a la tierra azteca, además ahí fue donde resurgió el amor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Recordemos que hace 10 años Cupido los flechó por primera vez, sin embargo su relación no prosperó y después de un año terminaron. Pero se volvieron a reencontrar al trabajar en la telenovela Hasta el fin del mundo, aunque sólo fueron compañeros de trabajo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero con la llegada de Marjorie al melodrama Sueño de amor todo cambió, los sentimientos volvieron a surgir y decidieron darse una segunda oportunidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con esta imagen anunciaron su noviazgo: "El primer amor no siempre llega en orden... #Mio @juliangil", escribió la ex Miss Venezuela. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ellos han demostrado que las segundas partes sí existen y están más enamorados que nunca. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie estaba muy emocionada porque es mamá primeriza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero eso sí, nunca dejó de hacer ejercicio para mantenerse en forma. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián y Marjorie han descubierto que tienen muchas cosas en común, por eso a pesar del tiempo que estuvieron separados, no dejaron de quererse. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Además son igual de divertidos, los dos tienen muy buen sentido del humor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Fueron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para agradecerle a la Virgen por las bendiciones. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Seguramente el pequeño Matías será muy guapo cuando crezca, la belleza de ambos es innegable. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

"Yo lo tuve [a Matías] el viernes, el domingo me dan de alta y me dio por que nadie lo viera", dijo la actriz. "No quería que nadie lo tocara, ni Julián. Te lo juro que lo tocaba y yo, '¡Déjalo!'. Así de, 'No lo toques, no quiero que nadie toque a mi hijo, que lo cargue nadie'".

La actriz de 37 años agregó que Julián Gil había sentido celos de la atención que estaba recibiendo el bebé. Según De Sousa, Gil le decía, "No me haces caso a mí, le haces demasiado caso a él".



Cuando Lili Estefan le preguntó sobre la experiencia de Julián Gil como padre (pues el actor ya había tenido dos hijos previamente), Marjorie dijo que en realidad Gil no se acordaba, pues había pasado mucho tiempo desde que sus hijos fueron bebés. "Imagínate, él tuvo a su primera hija a los 15 años, qué se va a estar acordando", dijo. De Sousa ejemplificó esto con una anécdota en la que un día había encontrado a Matías empapado, después de que Julián Gil le puso el pañal chueco a Matías.

Marjorie de Sousa y Julián Gil confirmaron su separación la semana pasada. Actualmente están en procesos legales que determinarán la custodia y manutención de su bebé, quien cumplió tres meses de vida el 27 de abril.



Las 50 fotos Marjorie de Sousa que cuentan su historia Marjorie, una de las estrellas más carismáticas y bellas de las telenovelas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Fue un certamen de belleza en Venezuela el que dio a conocer a esta hermosa artista. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Marjorie fue coronada 'Miss Dependencias Federales 1999', representando a una pequeña localidad de su país. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y eso sólo fue el comienzo para esta bella actriz, quien también participó para ser 'Miss Venezuela', quedando en onceavo lugar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Nunca olvidaré que gracias a este concurso logré abrir mis alas y volar hasta donde estoy hoy", afirmó la artista. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir "Qué hermoso se siente ver esta foto", detalló la artista ante las felicitaciones que recibió. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esa belleza que la caracterizó desde joven, no la ha abandonado ¡para nada! Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Ya sea que use un vestuario muy recatado o un impactante bikinazo, ella cautiva a todos. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Marjorie nació el 23 de abril de 1980 en Caracas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De Sousa ha tenido una exitosa carrera en los melodramas y aquí te damos un repaso por su trayectoria. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Esa belleza que la ha hecho brillar desde pequeña se la debe a la mezcla de su ascendencia portuguesa y venezolana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ella entró al mundo artístico desde muy temprano, pues comenzó su carrera a los 12 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Era muy pequeña y ya modelaba y hacía comerciales de televisión. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Su belleza no tardó en hacerse notar y entró a un certamen de belleza en su país. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Quedó en el lugar número 11 para ser 'Miss Venezuela' en 1999. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al año siguiente inició su carrera como actriz en la serie 'Historia musical', transmitida por Venevisión. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Con esa hermosura, no tardó en captar los reflectores y ese mismo año hizo su primer telenovela. Foto: Venevision | Univision 0 Compartir Marjorie participó en 'Amantes de luna llena' como 'Mayra', la mejor amiga de la protagonista. Foto: Venevision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque tiene cara de ángel, pronto fue llamada para personalizar a una villana. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir La venezolana fue 'Carolina', la antagonista en 'Guerra de Mujeres'. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Su trabajo fue cada vez más conocido, pero la telenovela que la proyectó internacionalmente fue 'Gata Salvaje'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ahí fue la malvada 'Camelia Valente', que le dio la oportunidad de viajar a Miami para hacer más melodramas. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Su primer melodrama para Univision fue 'Rebeca', donde compartió créditos con Ricardo Álamo, Gaby Espino, Mariana Seoane y Pablo Montero. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Y no sólo eso, Marjorie también encontró el amor, pues pronto quedó prendada de Ricardo Álamo. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con esa sensualidad llegó a México en 2003 para participar en 'Mariana de la Noche', junto a Angélica Rivera y Jorge Salinas. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir En 2004 se casó con el Ricardo Álamo pero el romance no fue muy largo y pronto se divorció. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir En 2005 grabó 'Ser Bonita No Basta', 'Y Los Declaro Marido y Mujer' y la película 'Solterita y a la Orden'. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Le siguieron las telenovelas '¿Vieja Yo?', 'Amor Comprado', 'Pecadora' y 'Sacrificio de Mujer'. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir En 2012 regresó a México para ser la villana principal de 'Amores Verdaderos'. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Marjorie compartió créditos con Eduardo Yáñez, Eiza González, Erika Buenfil y Sebastián Rulli. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Kendra Ferreti', tan bella como ambiciosa y descarada, usaba sus encantos para lograr sus planes. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Con esa belleza sedujo al esposo de la protagonista 'Nelson Brizz', interpretado por Guillermo Capetillo. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Juntos desbordaron pasión, aunque él lo pagó caro, pues murió en un accidente provocado por su amante. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero a 'Kendra' tampoco le fue muy bien ya que tuvo un horroroso final. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Traicionada por otros igual de malvados que ella, fue abandonada a la merced de una jauría de lobos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Que dolorosamente le quitaron su belleza y la mataron. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2013 nos deleitó en la obra Perfume de Gardenia, también junto a Sebastián Rulli. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Donde nos demostró sus dotes para el baile fue en 'Mira Quién baila' ese mismo año, quedando en tercer lugar. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir También la vimos con su papel de 'Sofía Ripoll' en 'Hasta El Fin Del Mundo'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nos enamoró con su simpático personaje. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En esta historia más de uno quiso estar en el lugar de 'Chava' para darle tremendos besos. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ahí la artista no sólo cautivó al público, también a sus compañeros, con quienes hizo una gran amistad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tener entre sus brazos a un bomboncito como Marjorie de Sousa es un sueño. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En el 2016 regresó a las telenovelas en la recta final de 'Sueño de amor', donde luchó por el amor de Cristián de la Fuente, el protagonista de la historia. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Esta historia causó polémica porque Betty Monroe era la actriz estelar, sin embargo la producción decidió darle un giro y fue Marjorie quien se quedó con el amor del galán. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gracias a este proyecto Julián y Marjorie se volvieron a topar en sus caminos, fue así que resurgió el amor y se dieron una segunda oportunidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Al poco tiempo de que anunciaron su noviazgo, sorprendieron con que estaban esperando un bebé. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Confesaron que tenían planes de boda, aunque a largo plazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie compartió con sus seguidores en las redes sociales cada una de las etapas de su embarazo. 0 Compartir Julián se convirtió en su fotógrafo personal. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El 27 de enero del 2017 la guapa actriz se convirtió en mamá primeriza de Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por lo que seguramente tardará varios meses en regresar a la pantalla chica. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir

También te puede interesar: