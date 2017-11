Marjorie de Sousa, cansada, asegura que nunca se ha negado a la prueba de ADN a Matías

“ Nunca me he negado a que se realice la prueba de ADN, ni tengo por qué negarme”. Esa fue la primera declaración de Marjorie de Sousa al salir de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la audiencia de conciliación correspondiente al juicio de nulidad de paternidad promovido por Julián Gil, en el marco de la batalla legal que sostienen ambos actores por la manutención del pequeño Matías Gregorio Gil Sousa, de 9 meses de edad.

“Solo pienso que, a futuro, todo esto es triste, ¿no?”, dijo una Marjorie de Sousa que, con apenas unas gotas de maquillaje, se vio rodeada del enjambre de reporteros, fotógrafos y camarógrafos que apenas unos segundos antes habían dejado a Julián Gil para tomar la declaración de la venezolana.



La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La más dura carta de la hermana de Julián Gil a Marjorie de Sousa, aquí Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



“La verdad ya estoy muy cansada y muy fastidiada de esto. Y el público también está cansado. Ya es aburrido”, dijo Marjorie quien intentó seguir explicando que ni para ella –ni para ninguna madre, dijo– era agradable acudir a juzgados a enfrentar una nueva demanda, cuando fue interrumpida por su abogada, la licenciada Alma Pellón.

“Perdón, aquí lo importante es señalar que en este nuevo juicio, Marjorie no es la demandada. El demandado es Matías. Ella aparece aquí como representante de la patria potestad y de la guardia y custodia de Matías. Aquí, el señor a quien demanda es a Matías y la consecuencia de un juicio de nulidad de paternidad es quitarle el nombre y los derechos al menor”, dijo la defensora.



publicidad

Entonces, Marjorie continuó: “Para ninguna mujer es fácil pararse aquí y que el padre de tu hijo diga que le quiere quitar el apellido”, respondió luego de que también se le cuestionara si no sería mejor llegar a un arreglo con Julián por el bien de Matías. Marjorie aseguró que ella lo ha intentado y dio a entender que ella misma le mandó algún mensaje a Julián, del cual no obtuvo respuesta.



Con la cara tapada, Matías sale del tribunal sin Julián Gil ni Marjorie de Sousa Univision 0 Compartir

Y en respuesta directa a lo que el actor argentino había dicho unos minutos antes, Marjorie dijo que este procedimiento judicial, el juicio de nulidad de paternidad, no tenía nada que ver con los derechos de su hijo: “Es absurdo”, aunque contestó (sobre la posibilidad de hacer público el resultado de la prueba de ADN): “Eso lo vemos después, pero yo no tengo ninguna duda y él tampoco tiene ninguna duda”.

Y sus declaraciones no pararon ahí: “ Los más chistoso es que viene, hace esto pero dice ‘es mi hijo’ y llora y se presenta y vuelve a llorar y se va el sábado que, también, no había visitas. Yo tengo las pruebas de que no existió esa visita, yo no fui notificada, por eso no me presenté, por eso yo no llevé al niño”.



Las fotos del cumpleaños del hijo de Ninel Conde al que fueron Marjorie de Sousa y su pequeño Matías Emmanuel, hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, celebró el pasado 4 de noviembre su cumpleaños número 3, al cual llegó disfrazado de Spiderman. Foto: Instagram/@ninelconde | Univision 0 Compartir La fiesta, que tuvo temática de superhéroeres, se realizó en un salón de fiestas al oriente de la Ciudad de México. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ninel Conde estuvo al lado de su hijo menor en todo momento. Aquí la vemos disfrutando del show infantil que contrató para su pequeño. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz hizo una pausa en su agenda para celebrar a su hijo con una fiesta que tuvo una duración de cinco horas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir A la mitad de la fiesta Emmanuel cambió su atuendo por el de otro superhéroe, personificando a Batman. Algunos de sus pequeños invitados también iban disfrazados. Foto: Univision | Univision 0 Compartir A la fiesta no fue invitado Giovanni Medina, padre del pequeño hijo de Ninel Conde. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo contó con la presencia de dos invitados muy especiales: Matías Gregorio, hijo de Julián Gil; y Majorie de Sousa, quien acompañó a su hijo de 9 meses. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ninel se ha identificado con Marjorie de Sousa por el proceso legal que ambas enfrentan con sus parejas por la custodia de sus respectivos hijos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ahí notamos que Matías -quien vestía una camisa a cuadros- estaba acompañado por su nana, quien ya le está ayudando a dar sus primeros pasos, mientras Marjorie observaba en cuclillas los logros de su pequeño. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El 'Bombón asesino' estuvo sentada con los pequeños amigos de su hijo Emmanuel. Foto: Univision | Univision 0 Compartir No cabe duda que Emmanuel es todo un galancito, pues el pequeño se la pasó rodeado de niñas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Emmanuel estaba muy atento a los shows que tuvo: uno de títeres y otro con los personajes de 'The Avengers', quienes acudieron a amenizar su fiesta. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El hijo de la cantante estuvo muy consentido, y no sólo por parte de su madre. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El pastel fue una original torre de cupcakes decorados con los distintos personajes de Avengers, que son los favoritos de Emmanuel. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ésta fue la mesa de dulces y regalos que disfrutaron los invitados. Foto: Univision | Univision 0 Compartir



Los representantes de los medios de comunicación le preguntaron a Marjorie de Sousa sobre el pasaporte de Matías: ella aseguró que le solicitaron por vía judicial a Julián la autorización para tramitarlo y, ante la negativa del argentino, se alista ya la demanda en la que piden, según explicó la abogada Pellón, la sustitución de permiso paterno para el trámite, lo que abre la puerta para una nueva demanda entre Julián Gil y Marjorie de Sousa.