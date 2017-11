María de la Fuente se casa el viernes y ya no quiere hablar de su ex, Plutarco Haza

Luego de una breve ausencia de la pantalla chica, María de la Fuente regresa a la televisión mexicana con la bioserie ‘Silvia Pinal... Frente a ti’, donde dará vida a la mamá de la máxima estrella del Cine de Oro, la señora María Luisa Hidalgo. En este proyecto se reencontró con su expareja Plutarco Haza, con quien la ruptura no terminó del todo bien.

La pareja se conoció en 2008, cuando trabajaron en la telenovela ‘Pobre rico, pobre’, tras la cual tuvieron una relación de casi 2 años que terminó en medio del escándalo, pues se aseguró que ella se cansó de la manera en que Plutarco bebía en aquél entonces, además de que él la llamó “la loca de mi novia” en repetidas ocasiones.



La bioserie 'Silvia Pinal frente a ti' inició grabaciones en una casa de la Ciudad de México, el polémico proyecto a cargo de Carla Estrada por fin es una realidad. La productora confesó a los medios de comunicación estar muy emocionada con esta nueva aventura que constará de 21 capítulos con duración de una hora. Mónica Miguel y Carla serán las directoras de escena de esta historia que relatará cómo fue el camino que Silvia Pinal tuvo que recorrer para convertirse en la exitosa mujer que es. Fátima Torre, María de la Fuente, Nicole Vale y Mía Rubín son las actrices que grabaron las primeras escenas del proyecto. Mía Rubín interpretará a la diva del cine en su infancia y pre adolescencia. Mía tiene tiene 12 años y ha participado en importantes proyectos en televisión, cine y teatro como su protagónico en el musical 'Anita la huerfanita'. Nicole Vale es otra de las actrices que la interpretarán, ella contará la historia que va desde los 14 a los 25 años. Nicole confesó que antes de pertenecer a este proyecto no había visto las películas de Silvia, pero ahora quedó enamorada de la manera en que se hacía cine en esa época. Arturo Peniche interpretará a uno de los pilares de la primera actriz, él será 'Don Luis Pinal', el hombre que la crió como su hija. El galán de telenovelas reveló que no hay mucha información de este personaje, lo que le permitió crearlo con la ayuda de sus directoras de escena. María de la Fuente también será otro de los personajes que fueron fundamentales en la vida de Silvia Pinal, ella interpretará a 'Merilú', la madre de la actriz. Hace poco vimos a María como la 'Teniente Mónica Ortega' en la serie 'La Piloto', pero en esta ocasión interpretará un personae completamente diferente. A pesar de tener pocas semanas de haberse convertido en mamá, Fátima Torre también será parte del elenco de la bioserie. Ella se convertirá en la 'Tía Concha', quien es una de las personas que apoyó a SIlvia con sus inquietudes artísticas. Esta serie se grabará en locaciones de la Ciudad de México y Acapulco, en lugares que marcaron la vida de Silvia Pinal.



Univision Entretenimiento habló en exclusiva con este par de actores, para saber si ya se reencontraron en los pasillos de la televisora de San Ángel, donde la actriz de 32 años no quiso hablar sobre el tema: "He visto a muchísima gente por ahí, son distintas épocas y no nos hemos topado". Al volverle a preguntar sobre el posible encuentro, comentó tajante: "No, es un tema que a nadie le gustaría retomar, de hecho me caso el viernes 25 con mi esposo, entonces no tengo por qué hablar".

Por su parte Plutarco, quien dará vida a ‘Gregorio Walerstein’ comentó: "Llevo 3 días dentro de la empresa, casi no he visto a nadie, pero el día que me encuentre con ella la saludaré con mucho gusto. No tengo ningún problema con ella, pero la verdad es que no pasa nada, llevo 9 años sin verla y me da gusto que tenga trabajo".



María de la Fuente está casada por el civil con el conductor de televisión Max Villegas, con quien tiene dos hijos; mientras que Plutarco se casó hace 3 años con Ximena del Toro.