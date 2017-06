Manola Díez estalla contra Aracely Arámbula (otra vez): le culpa de que no le den trabajo

Manola Díez volvió a hablar sobre el pleito y las supuestas amenazas de muerte que le hizo Aracely Arámbula tras publicar unas fotografías de su hijo Daniel, después de que los hijos de ambas se enfrentaran en un partido de basquetbol colegial: “Tú te volteaste, tú eres doble cara, tienes una imagen de niña modosita por eso estás calladita”, dijo la regiomontana al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa matutino mexicano 'Sale el sol'.

Manola dio más detalles de las supuestas amenazas que recibió de la ex de Luis Miguel: “Me mandó gente y me escribió y a parte hay tres audios que los mostraré en un momento dado, no es por dolo ni por vender, como señalaron, es que si ella sigue amenazando, yo sigo hablando”.



Manola Díez acusa a Aracely Arámbula de amenazarla de muerte La actriz y conductora Manola Díez, señala en su cuenta personal de twitter que Aracely Arámbula la amenazó de muerte, por subir una fotografía donde aparecen los hijos de ambas en un partido de basquetbol. Foto: Twitter/@diezmanola | Univision 0 Compartir Esta es la fotografía por la que inició el pleito y que Manola tiene publicada en su cuenta de Facebook. La regiomontana hace responsable a 'La Chule' si algo le sucede a ella o a su familia. Foto: Facebook/Manola Diez | Univision 0 Compartir Manola Díez, quien fuera amiga de Aracely Arámbula desde hace 22 años, vivieron juntas en su juventud, cuando ambas estudiaban actuación en Televisa y fue la regia quien apoyó en todo momento a Aracely. Ahora la llamó: "lobo rapaz vestido de oveja" y asegura estar dispuesta a ventilar los secretos de la ex de Luis Miguel. Foto: Twitter/@diezmanola | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Max (el niño con anteojos) es hijo de Manola Diez, y al decir de la actriz, también sufrió las amenazas por parte de Aracely Arámbula, después de que los equipos de basquetbol donde sus hijos juegan, se enfrentaron el pasado 7 de junio. Foto: Facebook/Manola Diez | Univision 0 Compartir Aracely Arámbula no se ha pronunciado hasta el momento, sobre estas graves acusaciones. Foto: Twitter/@diezmanola | Univision 0 Compartir

Manola aclaró que no fue ‘La chule’ quien la llamó directamente, sino fue a través de una prima que le mandó mensajes de texto y a través de un actor que le mandó los audios: “Me dijo que si no bajaba las fotos de Facebook que no me la iba a acabar, que me las iba a ver con ella, que iba a mandar a sus elementos de seguridad, que los iba a mandar a atraparme”.

Manola también reveló el inicio de su distanciamiento después de 22 años de amistad y es que Roberto López , exesposo de la rubia actriz, es el actual abogado de Aracely, lo cual no le gustó para nada a la regia: “Soy una mujer que tiene principios yo estuve casada, tuve un hijo dentro de un matrimonio, soy una mujer normal, tu a mí no me conseguiste trabajos de nada, nos ayudamos mutuamente y no sé porque me traes tanto coraje”, fueron las palabras que le mandó a decir a Aracely.



Por si eso fuera poco Manola responsabiliza a Aracely de que no consiga trabajo: “Le puse un estate quieto porque tú abusas de tu poder, ahora entiendo porque nadie me da trabajo porque tú me has desprestigiado por el mundo”.