Maluma y otros los artistas que se han abandonado entrevistas molestos

Maluma se levantó de su asiento y abandonó una entrevista con Primer Impacto notablemente molesto después de que el periodista Tony Dandrades le preguntara sobre su polémica canción 'Cuatro babys'. El tema del reggaetonero de Medellín fue sumamente criticado tras el lanzamiento de su video musical en diciembre y fue calificado como "machista" en una petición en Change.org que exigía que se retirara el videoclip de YouTube.

Después de guardar silencio y hacer gestos raros con la boca y las manos, Maluma se retiró de la entrevista. "Es que yo creo que vinimos a hacer la entrevista de lo de Pipe [Peláez]", dijo el cantante. "Sí pero también vamos a hacer un pin pon, ¿no?", contestó Dandrades y continuó con una pregunta para Pipe.



.@maluma se levanta en plena entrevista con @tonydandrades. La secuencia completa, este miércoles en #PrimerImpacto a las 5pm/4c pic.twitter.com/18hD2uxdYb — Primer Impacto (@PrimerImpacto) May 31, 2017

Pero Maluma interrumpió. "Yo creo que no deberías de responder", dijo el reggaetonero y se levantó del asiento. "No entiendo, no entiendo", respondió Peláez, quien canta vallenato. "Yo los conozco, entran en temas de controversia que a mí no me interesan en este momento, gracias", dijo Maluma antes de partir del set.

Recodamos a otros artistas latinos que abandonaron el set en medio de una entrevista.

Marc Anthony

El salsero de Nueva York terminó abruptamente una entrevista con Despierta América en 2011 después de que una conductora le preguntó a Marc Anthony sobre unos videos personales de Jennifer Lopez. “ Next question, next question, next question”, dijo el cantante antes de abandonar el set.



Marc Anthony

El salsero de Nueva York terminó abruptamente una entrevista con Despierta América en 2011 después de que una conductora le preguntó a Marc Anthony sobre unos videos personales de Jennifer Lopez. " Next question, next question, next question", dijo el cantante antes de abandonar el set.





Ricardo Arjona

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona abandonó una entrevista en CNN en Español a finales de abril cuando el presentador Camilo Egaña le preguntó sobre su opinión respecto a los que le critican y sobre una campaña llamada ‘No más poesía falsa’ que hubo en su contra en 2012.

“¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchaste mi disco? Me parece un pecado”, le recriminó artista al periodista. “Yo pensé que eras un comunicador bien intencionado”, dijo Arjona, antes de partir en una pausa comercial.



“Ricardo se ha retirado, se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Quiero decir alto y claro que no era para nada mi intención molestarle”, dijo Egaña tras el suceso.





Alejandra Guzmán

Molesta por una pregunta sobre su hija Frida Sofía, la rockera mexicana Alejandra Guzmán finalizó abruptamente una entrevista con el programa peruano Amor Amor en marzo de 2016. El conductor Rodrigo González había intentado comparar el cuerpo de la cantante con el de su hija. Aunque en un principio Guzmán pareció dejar ir su comentario, momentos después, cuando ella hablaba sobre cebiche, la cantante regresó al tema.

"Hay que hacer las cosas con respeto, ¿no? Yo no te conozco, pero lo que dijiste fue horrible", dijo Alejandra Guzmán. "Es una vulgaridad, pero, pues que Dios te bendiga".



Juan Diego Covarrubias

En enero de 2017, el actor de telenovelas mexicano Juan Diego Covarrubias abandonó una entrevista con el programa mexicano Vivalaví en en cuestión de segundos. Tras la pregunta "¿Cómo estás?", el protagonista de 'De que te quiero, te quiero' dejó a la periodista con la mano estirada y se fue, pues lo había presentado como "Juan Carlos" en vez de "Juan Diego".



